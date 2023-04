El descargo de Leandro Fernández tras chocar alcoholizado: "Cometí una falta muy grave y..."

A su vez, aseguró que está "al tanto de la sanción" que puede recibir en la institución y dijo que está "a disposición de lo que decidan". "Hoy me paré frente a mis compañeros y les pedí disculpas a ellos y a la gente del club. Esta situación que me sucedió daña la imagen del club. Es una imagen que no queremos dar y asumo toda mi responsabilidad", declaró y sentenció: "Quería pedirles mil disculpas a toda la gente y a todos los hinchas de la U”.

El video de Leandro Fernández luego del accidente

Un ex goleador de Independiente chocó alcoholizado e intentó fugarse

Un ex delantero de Independiente protagonizó un siniestro cuando conducía sobre la ruta 2 y, debido a los efectos del alcohol, impactó contra otro vehículo. Se trata del futbolista Leandro Fernández, quien supo vestir la camiseta del Rojo entre 2016 y 2020.

El actual jugador de la Universidad de Chile estaba en estado de ebriedad y provocó un choque contra un auto conducido por una mujer y donde viajaba con un bebé. El ex jugador de Independiente intentó darse a la fuga después del accidente. En el acta también se detalló que se encontraba en "aparente estado de intoxicación".

Según las pericias policiales, el futbolista impactó con un vehículo en el que viajaban una mujer con su bebe (ambos se encuentran fuera de peligro).

Se detuvo 200 metros más adelante de la zona del incidente pero, al querer identificarle , el cuerpo policial notificó que "en aparente estado de intoxicación quiere huir, siendo reducido por el efectivo y Personal de PBA que acudió al lugar"; finalmente se determinó que el hombre en cuestión era el futbolista de 31 años.

Posteriormente, se realizó el control de alcoholemia y el mismo determinó que contaba con un nivel de 1,62 g/l en sangre, cuando desde febrero de este año fue promulgada la ley de "Alcohol Cero" en la provincia de Buenos Aires.

Debido a que no hubo heridos, el futbolista no fue detenido. Mientras que la camioneta fue incautada y se efectuó un acta de infracción con injerencia del Juzgado Provincial de Faltas 01 de La Plata contra Fernández.