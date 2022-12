El día que Diego Maradona se escapó para conocer a Pelé

Pese a las dificultades, el sueño del argentino se concretó: Pelé recibió a Diego en su propia casa, una gran mansión ubicada en la ciudad de Río de Janeiro, junto a Don Diego y Jorge Cyterszpiler, su representante.

El encuentro fue programado con tanta cautela que nadie sabía realmente por qué Maradona viajaba hacia Brasil días después de haber enfrentado a Huracán por el campeonato argentino previo a ser citado para la Selección Argentina, ni siquiera el propio presidente de Argentinos Juniors, que se enteró en el vestuario. “¿Quién te dio permiso para ir a Brasil?”, le dijo Consoli a Diego, quien respondió: “Desde este momento no pertenezco más a Argentinos Juniors. Desde este momento pertenezco a la Selección, y como el martes pienso ir a entrenar y a concentrar a José C. Paz no me hago problemas”.

En ese momento, se dijo que fue el mismo Maradona quien filtró la información del encuentro: Diego se lo habría contado a algunos de sus compañeros, que rápidamente se lo dijeron a otras personas, hasta que la información llegó al presidente del club.

El encuentro entre Maradona y Pelé duró aproximadamente una hora, dado que el astro brasileño tenía otros compromisos pactados para ese día. "Me da rabia tener que irme. Como no creía que ibas a venir hasta aquí después del juego de ayer, arreglé con mi abogado Samir para ir a Santos por unos papeles de impuestos y réditos, ¿entiendes? Y ahora quisiera quedarme a almorzar con ustedes", comentó Pelé a Maradona minutos antes de retirarse de su casa.

Durante el tiempo que estuvieron juntos, los futbolistas charlaron, Pelé tocó la guitarra y Diego le dio una pelota y una camiseta de Brasil para que se la firmara. Incluso, se sacaron varias fotos que quedaron para el recuerdo.

Qué dijo Maradona después de conocer a Pelé

Luego del encuentro, el astro argentino contó sus sensaciones. “Yo sabía que era un Dios como jugador; ahora también lo es como persona. Por algo es Pelé. Cuántos pibes como yo querrán verlo, tocarlo, cambiar un par de palabras, y yo tuve el privilegio de que hasta me haya dado consejos. Yo veía que Pelé venía hacia mí y no lo podía creer", sentenció Diego Maradona después del encuentro, rendido a los pies de Pelé.