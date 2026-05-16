Yanina Latorre recordó cómo fue el día que Wanda Nara le confió que Mauro Icardi la engañaba con la China Suárez

Aquel episodio marcó un antes y un después dentro de la farándula local. El escándalo que involucró a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez generó un impacto inmediato en redes sociales, programas de televisión y portales de noticias. En ese contexto, Yanina Latorre fue una de las primeras periodistas en acceder a información directa sobre lo sucedido y siguió cada detalle desde LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV.

Durante la charla en Ferné con Grego, Latorre también explicó que la conversación con Wanda fue larguísima y que, además de mensajes, recibió varios audios comprometedores. “Después me mandó audios, se los reenvié a Ángel, porque Wanda te los borra. Antes de escuchar un audio de Wanda, Ángel y yo somos socios. Se los mando y ya queda ahí, y ella me los borró”, concluyó, dejando en claro cómo manejaron internamente una de las primicias más explosivas de los últimos tiempos.

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Cómo fue el escandaloso Wandagate que terminó con el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi

El Wandagate fue, sin dudas, uno de los mayores escándalos mediáticos de los últimos años y tuvo como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia China Suárez. Todo explotó en octubre de 2021, cuando la empresaria sorprendió a todos con una explosiva historia de Instagram que rápidamente revolucionó las redes sociales y los programas de espectáculos.

En aquel momento, Wanda publicó una frase que encendió el escándalo y dejó al descubierto una fuerte crisis matrimonial con el delantero: “Otra familia más que te cargaste por zorra". El mensaje fue interpretado de inmediato como una indirecta dirigida a la China Suárez y generó una catarata de especulaciones.

IG Wanda Nara - Otra familia más que te cargaste por zorra

Con el correr de las horas, comenzó a trascender que Mauro Icardi habría mantenido una relación con la actriz durante una estadía en un hotel de París. La noticia provocó un verdadero terremoto mediático, ya que el futbolista seguía casado con Wanda y ambos tenían dos hijas en común.

Tras la repercusión, la pareja confirmó la separación y el tema monopolizó la agenda de los programas de televisión y las redes sociales. Sin embargo, meses más tarde sorprendieron al anunciar una reconciliación y retomaron su relación pública entre viajes por Francia e Italia, aunque siempre rodeados de rumores y nuevas versiones sobre la crisis.

En medio del conflicto también salieron a la luz supuestos chats, mensajes y audios que habrían intercambiado Wanda y la China Suárez antes de que explotara la infidelidad. Todo ese material fue utilizado en distintos ciclos televisivos para reconstruir el escándalo que, con el paso del tiempo, se transformó en un verdadero culebrón mediático con constantes idas y vueltas.

Pero finalmente la separación fue inevitable tiempo después, donde la mayor de las Nara blanqueó por aquel entonces su romance con L-Gante; al tiempo que hacia fines 2024 Icardi se reencontró con la China Suárez cuando vino al país a operarse tras una lesión, momento desde el que oficializaron el romance y desde ese entonces no e despegan uno del otro. A pesar de que muchos auguraban que aquella relación duraría menos que un suspiro, la realidad es que siguen juntos y actualmente son una pareja totalmente consolidada al punto tal que en varias oportunidad declararon sus ganas de casarse.