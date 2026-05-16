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Rescataron a una adolescente argentina víctima de trata y explotación sexual en Bolivia: el emotivo reencuentro con su madre

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por la madre de la menor en Salta y derivó en un operativo conjunto entre fuerzas argentinas y bolivianas en la ciudad fronteriza de Yacuiba.

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Rescataron a una adolescente argentina víctima de trata y explotación sexual en Bolivia.

Rescataron a una adolescente argentina víctima de trata y explotación sexual en Bolivia.

Una adolescente argentina de 16 años fue rescatada en la ciudad boliviana de Yacuiba, donde era víctima de una red de trata con fines de explotación sexual. Durante el operativo fue detenido un hombre de 43 años, de la misma nacionalidad, acusado de captar mujeres y promocionar encuentros sexuales a través de redes sociales.

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El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando de Frontera Policial de Yacuiba junto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), luego de una investigación que comenzó en Salta tras la denuncia presentada por la madre de la menor por su desaparición.

A partir de esa presentación, las fuerzas de ambos países iniciaron una investigación coordinada que permitió localizar el inmueble donde se encontraba la joven.

Durante el operativo también fueron rescatadas dos mujeres bolivianas mayores de edad que, según las autoridades, eran explotadas por Cristian Enrique Díaz en el mismo inmueble donde se encontraba la adolescente. El hombre fue detenido de inmediato.

De acuerdo con lo informado por el teniente coronel Ever Cossío, director de la FELCC, el acusado organizaba “citas express” mediante publicaciones en grupos de redes sociales, donde promocionaba encuentros sexuales. Según detalló, los clientes retiraban a las mujeres del domicilio, las trasladaban hasta el sitio acordado y luego las devolvían al mismo punto.

Además, la investigación determinó que Díaz mantenía un acuerdo con el local nocturno El Faraón para facilitar la explotación de las víctimas.

El reencuentro de la adolescente con su madre

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Tras el rescate, la adolescente, identificada con las iniciales V.P.P., fue trasladada nuevamente a la Argentina a través del paso fronterizo, donde se reencontró con su madre en un emotivo momento. Actualmente permanece bajo resguardo de su familia y recibe asistencia especializada.

En tanto, las dos mujeres bolivianas rescatadas quedaron bajo protección de las autoridades de ese país.

El detenido quedó a disposición de la Justicia boliviana y enfrentará cargos por trata de personas y explotación sexual.

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