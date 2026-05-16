Rescataron a una adolescente argentina víctima de trata y explotación sexual en Bolivia: el emotivo reencuentro con su madre

De acuerdo con lo informado por el teniente coronel Ever Cossío, director de la FELCC, el acusado organizaba “citas express” mediante publicaciones en grupos de redes sociales, donde promocionaba encuentros sexuales. Según detalló, los clientes retiraban a las mujeres del domicilio, las trasladaban hasta el sitio acordado y luego las devolvían al mismo punto.

Además, la investigación determinó que Díaz mantenía un acuerdo con el local nocturno El Faraón para facilitar la explotación de las víctimas.

El reencuentro de la adolescente con su madre

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Tras el rescate, la adolescente, identificada con las iniciales V.P.P., fue trasladada nuevamente a la Argentina a través del paso fronterizo, donde se reencontró con su madre en un emotivo momento. Actualmente permanece bajo resguardo de su familia y recibe asistencia especializada.

En tanto, las dos mujeres bolivianas rescatadas quedaron bajo protección de las autoridades de ese país.

El detenido quedó a disposición de la Justicia boliviana y enfrentará cargos por trata de personas y explotación sexual.