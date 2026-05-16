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Netflix sorprende con una nueva serie protagonizada por Will Ferrell y es el estreno del año

La serie "El Halcón" se estrena en Netflix con Will Ferrell y promete convertirse en una de las apuestas más comentadas para el 2026.

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Netflix sorprende con una nueva serie protagonizada por Will Ferrell y es el estreno del año. (Foto: Archivo)

Netflix sorprende con una nueva serie protagonizada por Will Ferrell y es el estreno del año. (Foto: Archivo)

Netflix volvió a apostar fuerte por las producciones originales y ahora presentó el primer adelanto de "El Halcón", una nueva serie de comedia deportiva encabezada por Will Ferrell. La ficción llegará al catálogo a mediados de julio y ya comenzó a generar expectativa entre los fanáticos del actor y los seguidores de las historias de superación.

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Con un tono que mezcla humor, drama y deporte, la producción mostrará la historia de un exgolfista que intentará recuperar la gloria cuando todos creen que su tiempo ya pasó. Netflix reveló las primeras imágenes y dejó en claro que apostará por una serie cargada de momentos emocionales, conflictos y un protagonista decidido a demostrar que todavía puede competir al más alto nivel.

De qué trata "El Halcón", la nueva serie de Netflix

La nueva producción gira alrededor de Lonnie Hawkins, interpretado por Will Ferrell, una vieja estrella del golf que alcanzó la fama en 2004 y que ahora atraviesa el momento más complicado de su carrera. El personaje siente el desgaste físico y escucha constantemente que debería retirarse, pero todavía cree que tiene algo más para dar.

El avance difundido por Netflix mostró a un Lonnie golpeado por las críticas, la presión y el paso del tiempo. Sin embargo, también dejó ver a un protagonista obsesionado con recuperar su prestigio y completar el único objetivo que todavía le falta: ganar un campeonato importante que le permita conseguir el ansiado Grand Slam.

El Halcón Netflix 1

La sinopsis oficial reveló que el personaje no solo deberá enfrentarse a sus propios límites, sino también a una compleja situación familiar. Su exesposa y su hijo Lance consideran que su carrera terminó definitivamente. Lance, además, se convirtió en la nueva gran promesa del golf y representa todo aquello que Lonnie alguna vez fue.

Ese conflicto generacional será uno de los puntos centrales de la serie. Mientras el hijo avanza como la figura del momento, el padre intentará demostrar que todavía puede competir y recuperar el respeto perdido.

Will Ferrell vuelve a protagonizar una comedia en Netflix

El regreso de Will Ferrell a una producción de alto perfil para streaming generó repercusión inmediata. El actor construyó una carrera ligada a personajes extravagantes, humor incómodo y situaciones completamente descontroladas. Sin embargo, en El Halcón también mostrará una faceta más vulnerable.

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A lo largo de los años, Ferrell participó en películas que se transformaron en clásicos de la comedia moderna. Su presencia suele garantizar un tono irreverente y personajes difíciles de olvidar. Ahora, Netflix buscará aprovechar ese carisma para posicionar esta nueva serie como uno de los estrenos fuertes del invierno.

El proyecto también despertó interés porque el propio actor participó en la creación de la ficción junto a Harper Steele y Chris Henchy. Esa colaboración permitió desarrollar una historia pensada especialmente para el estilo interpretativo de Will Ferrell.

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Cuándo se estrena "El Halcón" en Netflix

Netflix confirmó que El Halcón llegará oficialmente a la plataforma el próximo 16 de julio. La empresa todavía no aclaró si todos los episodios estarán disponibles desde el primer día o si adoptará un esquema de lanzamiento semanal.

El anuncio generó repercusión inmediata en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el regreso de Will Ferrell a una producción de gran escala y el tono nostálgico del personaje.

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También hubo comentarios sobre la estética del avance, que mostró campos de golf, estadios repletos y una fotografía que mezcla colores cálidos con momentos más dramáticos.

Todo indica que Netflix intentará convertir a El Halcón en uno de sus lanzamientos destacados del segundo semestre. La combinación entre comedia, deporte y figuras reconocidas aparece como una fórmula capaz de atraer distintos públicos.

Avance oficial de "El Halcón" en Netflix

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