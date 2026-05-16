La desesperada confesión de Sofía Solá, la hija de Maru Botana, luego de sufrir un accidente en Barcelona

Más adelante, Sofía se sinceró sobre el fuerte impacto emocional que sintió tras la embestida y confesó que fue uno de los momentos más difíciles desde que comenzó su experiencia viviendo en el exterior. “Creo que fue la primera vez en todo este viaje en el que realmente sentí tipo un nivel de susto, soledad y de necesito a mi madre”, admitió con total honestidad.

La influencer también aclaró que, afortunadamente, recibió asistencia rápidamente por parte de la policía y que las consecuencias físicas no fueron graves. Según contó, sufrió apenas algunos raspones y molestias musculares producto del impacto y del susto.

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“Qué loco ese momento de... que no me había pasado aún. O sea, en ningún momento del viaje había sentido eso de total soledad o de como querer un abrazo”, expresó después, describiendo el vacío emocional que atravesó tras el accidente.

En otro tramo del video, la hija de Maru Botana profundizó sobre la angustia que sintió al no tener cerca a sus seres queridos. “Como que seguí caminando y no sé, como que le quería contar a alguien lo que me había pasado. Y no podés. Y en el fondo nadie sabe lo que le pasa al otro. Y a mí recién me habían atropellado, estando sola”, sostuvo.

Con el correr de las horas, la joven aseguró que logró recuperarse anímicamente y explicó que tomó algunas medidas para aliviar las molestias físicas. “Pero bueno, en fin, estoy viva. Y hoy estuve con, tipo, me quedé con muy mal feeling todo el día, pero ya estoy mejor. Me compré calmantes, me compré cremas, me compré todo”, contó.

Además, reveló que, pese al mal momento, continuó con sus actividades laborales en el local vinculado al emprendimiento familiar. “Estoy tipo matada. Estuve todo el día en el local trabajando. Uy, son las siete de la tarde y volví. Dije: ‘Ya está, Sofía, it’s over’. Pero en fin”, comentó.

Sobre el final del video, también hizo referencia a uno de sus trabajos vinculados al modelaje y contó que recientemente debió broncearse para participar de una producción fotográfica. Finalmente, cerró el mensaje con una frase dedicada a sus seguidores: “Los quiero”.

Sofía Solá x 3

Cuál fue el drama de Sofía Solá antes de mudarse a Barcelona

Con apenas 21 años, Sofía Solá decidió dar un paso importante en su vida y mudarse a Barcelona para comenzar una experiencia lejos de la Argentina. La hija de Maru Botana apostó por un cambio radical, marcado por nuevos desafíos personales y laborales, aunque el arranque de esta aventura estuvo lejos de ser perfecto y terminó convirtiéndose en toda una odisea que compartió en sus redes sociales.

Allá por el mes de abril, la joven había contado que una agencia de modelos de la ciudad española la había elegido para trabajar y que ya tenía varios compromisos confirmados hasta agosto. Entusiasmada con esta oportunidad, empezó a preparar todo para instalarse en Europa, pero el viaje terminó siendo mucho más complicado de lo esperado.

A través de un video de TikTok armado con distintas grabaciones de varios días, Sofía mostró cada uno de los inconvenientes que fue atravesando antes de lograr despegar. En uno de los primeros clips relató con resignación: “Bueno, chicos, muy mala noticia. El vuelo se pasó para mañana a las cuatro de la mañana”.

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Pese a la frustración lógica por las demoras y cambios de horario, la joven mantuvo el humor y siguió actualizando a sus seguidores sobre lo que estaba ocurriendo. Más adelante, volvió a aparecer en cámara y expresó: “Bueno, parte número dos del viaje. Mañana viajo a Barcelona”.

Sin embargo, los problemas no terminaron ahí. En otra parte del video contó que seguía varada en el aeropuerto de Ezeiza y explicó: “Buen día, chicos, no entienden todo lo que me pasó, no salí, sigo en Ezeiza, al final salgo hoy a las siete y media de la tarde”.

Finalmente, luego de varias reprogramaciones y horas de espera, llegó el momento más sensible del viaje. Antes de embarcar rumbo a su nueva vida en España, Sofía Solá compartió la emotiva despedida con una de sus hermanas, en una escena cargada de emoción antes de iniciar esta nueva etapa lejos de su familia.