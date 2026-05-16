"Eres un mono": detuvieron en Brasil a un empresario chileno por insultos racistas y homofóbicos en un avión

La detención del empresario se concretó recién este viernes en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo, donde se encontraba realizando una escala. En Brasil, los delitos vinculados a la discriminación y el discurso de odio pueden implicar penas de prisión efectiva.

Tras conocerse el caso, LATAM Airlines emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente lo ocurrido y aseguró que colabora con la Policía Federal de Brasil en la investigación. “Rechazamos cualquier acto de violencia, discriminación, racismo, xenofobia u homofobia”, expresó la compañía.

Por su parte, la empresa Landes, donde Naranjo Maldini se desempeña como gerente comercial, también repudió el comportamiento “de manera categórica y sin matices”. La firma sostuvo que estas conductas son “absolutamente incompatibles” con sus valores y confirmó que está recabando antecedentes para avanzar con las medidas internas correspondientes.