"Eres un mono": detuvieron en Brasil a un empresario chileno por insultos racistas y homofóbicos en un avión

Un empresario chileno fue detenido en Brasil tras protagonizar un grave episodio de discriminación racial, xenofobia y homofobia a bordo de un vuelo internacional de LATAM Airlines.
Un empresario chileno fue detenido en Brasil tras protagonizar un grave episodio de discriminación racial, xenofobia y homofobia en pleno vuelo.
Detuvieron en Brasil a un empresario chileno por insultos racistas y homofóbicos en un avión
Un empresario chileno fue detenido en Brasil tras protagonizar un grave episodio de discriminación racial, xenofobia y homofobia a bordo de un vuelo internacional de LATAM Airlines.
El pasajero, identificado como Germán Naranjo Maldini, mantuvo una fuerte discusión con la tripulación y con otros viajeros el pasado 10 de mayo durante el trayecto LA8070, que cubría la ruta São Paulo–Frankfurt. En ese contexto, el hombre intentó abrir una de las puertas del avión durante el viaje, lo que generó una situación de tensión a bordo.
Según se observa en videos que se viralizaron en redes sociales, se lo escucha proferir insultos y expresiones discriminatorias como “eres un mono”, además de comentarios sobre la “piel negra” y “el olor a negro, a brasileño”, junto con manifestaciones homofóbicas dirigidas a otro pasajero: “Para mí es un problema ser gay, para ti es un problema”.
La detención del empresario se concretó recién este viernes en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo, donde se encontraba realizando una escala. En Brasil, los delitos vinculados a la discriminación y el discurso de odio pueden implicar penas de prisión efectiva.
Tras conocerse el caso, LATAM Airlines emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente lo ocurrido y aseguró que colabora con la Policía Federal de Brasil en la investigación. “Rechazamos cualquier acto de violencia, discriminación, racismo, xenofobia u homofobia”, expresó la compañía.
Por su parte, la empresa Landes, donde Naranjo Maldini se desempeña como gerente comercial, también repudió el comportamiento “de manera categórica y sin matices”. La firma sostuvo que estas conductas son “absolutamente incompatibles” con sus valores y confirmó que está recabando antecedentes para avanzar con las medidas internas correspondientes.