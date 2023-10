El duro comunicado de Boca en repudio de la desafortunada frase de Arcucci sobre la lesión de Zeballos

Además, desde el club fueron muy críticos sobre lo sucedido y explearon palabras contundentes: “Boca lamenta la expresión y considera muy desagradable que se pretenda hacer humor con los problemas de los demás. Nos gustaría que el periodismo se ocupe de transmitir información y no de bromear con estas cosas que son tan dolorosas para cualquier jugador de fútbol”.

Por último, el comunicado concluyó con un mensaje de deseo de pronta recuperación y apoyo para Zeballos.

comunicado_boca_arcucci.jpg

La desafortunada frase de Daniel Arcucci y el pedido de disculpas

La lesión de Exequiel Zeballos impactó profundamente en el Mundo Boca. El joven jugador sufrió la rotura de sus ligamentos cruzados durante el partido contra Belgrano el pasado martes, añadiendo así otra complicación física a su incipiente carrera. Este incidente atrajo la atención de todos los programas deportivos, y el periodista Daniel Arcucci se vio envuelto en una controversia tras una desafortunada expresión.

En un momento del programa F90 de ESPN, Arcucci y Oscar Ruggeri estaban involucrados en un juego en el que el campeón del mundo protegía la pelota. Debido a las notables diferencias físicas, Arcucci tuvo dificultades para arrebatarle la pelota a Ruggeri, y en ese instante pronunció unas palabras que suscitaron polémica.

“Me la banco, eh. Soy el Changuito Zeballos, me voy a romper los ligamentos”, comentó mientras intentaba alcanzar la pelota. Aunque estas palabras pasaron desapercibidas en el programa, no escaparon a la atención de las redes sociales.

La reacción en las redes sociales fue inmediata, convirtiendo la situación en un fenómeno viral, y los seguidores de Boca expresaron su indignación hacia el comunicador. La repercusión fue tan grande que minutos después, Arcucci se vio obligado a ofrecer disculpas en vivo.

“Cuando hicimos este juego con Oscar, que fui a pelearle la pelota y demás, dije algo que no corresponde. Abrimos este programa lamentando muchísimo la lesión de Zeballos y dije, ahí me lo están haciendo saber, dije ‘uy como el Changuito’ y no corresponde”, afirmó con mayor calma en el panel.

Además, sin justificaciones y asumiendo su error, pidió disculpas por sus palabras. “Pido disculpas. Las disculpas son sobre todo para Changuito Zeballos y la gente que se sintió ofendida por eso. Obviamente no tuve ninguna intención, es un momento de salir del momento en el que uno está hablando sentado y hablando con serenidad y no corresponde. Comprendo lo que significa una lesión para un deportista profesional. Corresponde que pida disculpas”, expresó.