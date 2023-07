El futuro de Barco en Boca: cuándo vence su contrato y la postura del club ante una oferta

Además, durante el último período de transferencias, el Getafe de España ofreció cuatro millones de euros por la mitad del pase de Barco, pero la venta finalmente no se concretó. Aun así, si durante este mercado de pases llega una oferta atractiva desde el punto de vista económico, no se puede descartar su posible partida.

La cláusula de rescisión de Barco es de 10 millones de euros, la misma que se estableció antes de la renovación de su contrato, ya que su representante solicitó mantenerla. Sin embargo, esto no implica, no obstante, que deba ser vendido por ese monto. Otra opción sería que un equipo europeo lo compre y lo deje un préstamo en Boca Juniors por un tiempo más. Por el momento, no hay nada definitivo, y hasta ahora solo han llegado ofertas por Luis Vázquez desde Bélgica, las cuales fueron rechazadas por el club.

Por otra parte, el Consejo de Fútbol siempre ha sostenido que no hay jugadores indispensables. Aunque Barco sea el favorito de los fanáticos y haya recibido ovaciones por su excelente desempeño a pesar de su juventud, cualquier propuesta que llegue por cualquier jugador será considerada.

Aunque aún no ha habido ofertas concretas, desde hace tiempo se ha rumoreado que el lateral izquierdo está siendo seguido por clubes de élite, especialmente después de su participación en la Copa del Mundo Sub-20 con la Selección Argentina, donde tuvo la oportunidad de mostrarse. La prensa europea ya ha posicionado un Barco en el radar de la Juventus y del City Football Group, un grupo inversor que gestiona varios clubes, incluido el Manchester City.