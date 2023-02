"Mañana toca operarme porque eso que hicimos no basto para mejorar el tobillo, toca barajar y dar de nuevo, no será nada fácil, iré día a día, con la convicción y la tranquilidad de dar todo de mí como lo he hecho siempre", continuó Papu.

El comunicado de Sevilla por la lesión de Papu Gómez

Sevilla comunicó que el mediocampista de la Selección Argentina deberá pasar por el quirófano por la lesión que viene arrastrando desde el Mundial de Qatar y expresó: "Papu Gómez será sometido este próximo viernes a una artroscopia de tobillo".