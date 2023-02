El presidente de Huracán, contundente por Merolla: "Estamos muy..."

"Mi preocupación es que Lucas renueve con Huracán y se quede con nosotros y si llega una oferta que sea buena para nosotros ahí podría irse. No hay ninguna oferta buena por Lucas, ni de Boca, ni de River, ni de Al Wasl. Lo de Letonia es una oferta buena, la estamos analizando y es una posibilidad", declaró Garzón.

Además, explicó que pese a que el vínculo del defensor termine el 30 de junio, señaló porque eso no baja la consideración: "Ha sido de los mejores jugadores del último torneo, a nosotros no nos baja el precio por más que quede poco contrato. No vale menos por ese motivo y es jugador de Huracán, vale por lo que el demostró en cancha".

Por último, Garzón afirmó que la oferta para renovar con el Globo es superadora y reveló: "El mejor contrato de la historia de Huracán es el que le pusimos a Lucas para firmar. Además del 15% que le corresponde más una plata a la firma, si no quiere el contrato, después veremos que pase. Él me prometió que va a dejar plata al club".