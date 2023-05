El singular motivo por el que Marcelo Bielsa aceptó dirigir a Uruguay

El argentino, conocido como "El Loco", firmó un contrato que lo mantendrá al frente del equipo hasta el final de las Eliminatorias para el Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Durante la presentación, Bielsa recibió una camiseta del seleccionado y un cuadro pintado al óleo del estadio Centenario, símbolo del fútbol uruguayo.

bielsauruguay.jpg

Bielsa también compartió una singular anécdota que influyó a la hora de aceptar el cargo: "Me tocó vivir una experiencia casual que tuvo un peso decisivo en mi decisión: un día vine un fin de semana a Montevideo y me terminé quedando dos meses. En eso, me tomé un colectivo público un lunes por la mañana, en un viaje de 45 minutos y se produjeron episodios que pusieron a prueba la civilidad de los viajeros y concluí con admiración al ver la generosidad de todos en ese contexto. Había respeto por todos. Ver los jugadores y la altura del ciudadano uruguayo me inclinaron".

El nuevo cuerpo técnico de la selección uruguaya estará compuesto por Bielsa y sus dos ayudantes, dos analistas y un recuperador de lesiones. Según informes de la prensa local, la Asociación Uruguaya de Fútbol realizará una inversión de aproximadamente 4 millones de dólares anuales para respaldar al equipo técnico.

Marcelo Bielsa tiene una destacada trayectoria como entrenador, habiendo dirigido a la Selección Argentina en el Mundial 2002 y a la selección chilena en el Mundial 2010. Con respecto a Uruguay, Bielsa reconoció el potencial del equipo y afirmó que pueden aspirar a ganar un Mundial debido a la calidad de sus jugadores.

El debut de Bielsa al mando de la selección uruguaya será el miércoles 14 de junio contra Nicaragua, y el segundo encuentro será el martes 20 de junio frente a Cuba.