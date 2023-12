El sorprendente respaldo que recibió Riquelme de un dirigente del PJ: "Puede ser presidente..."

En relación al posible liderazgo de Riquelme, Moreno expresó: "Para esto, hay que estar formado. Dicen que Riquelme terminó séptimo grado, no sé si lo terminó o no, qué sé yo, pero es extraordinario. Me preguntás: 'che, ¿puede ser presidente del peronismo?' Ojalá quiera y tendríamos un candidato más, ¿no?".

Esta declaración se refiere al banderazo liderado por Román entre los hinchas en las cercanías de La Bombonera, en respuesta a la suspensión parcial de las elecciones de Boca, donde fue aclamado como un auténtico líder popular.

Moreno elogió la actitud de Riquelme: "Lo de Riquelme es impresionante. Me está sorprendiendo más ahora que cuando era futbolista. Son pocos los que se meten así entre la gente, somos dos o tres los que los podemos hacer nada más. Ahí no tenés miedo, la gente te cuida".