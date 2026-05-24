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El mensaje de Gustavo Costas tras haber sido despedido como DT de Racing

El histórico entrenador se despidió de los hinchas en el Cilindro de Avellaneda después de que la dirigencia encabezada por Diego Milito decidiera interrumpir su ciclo al frente del equipo.

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Costas se acercó al Cilindro de Avellaneda para despedirse de los hinchas, que organizaron un masivo banderazo en respaldo al entrenador tras la decisión de la comisión directiva.

“Ayer me comunicaron que no iba a seguir. Me sorprendió, pero tomaron la decisión. Si ellos piensan que el ciclo estaba cerrado, es tema de ellos”, expresó el entrenador ante la prensa.

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El DT, que logró conquistar la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2026 durante este ciclo, también agradeció el apoyo de los futbolistas y del personal del club. “Los jugadores siempre nos bancaron. Me despidieron con lágrimas y eso deja la tranquilidad de que uno hizo las cosas bien”, aseguró.

En medio de un clima cargado de emoción, Costas dejó abierta la puerta para un eventual regreso. “Yo pienso que no es una despedida, porque capaz que pronto volveremos”, afirmó frente a los hinchas que se acercaron al estadio para respaldarlo.

Además, les pidió unidad a los simpatizantes de la Academia en medio de la fuerte tensión política que atraviesa el club. “Tenemos que estar todos juntos igual, siempre”, remarcó.

La salida del entrenador se produjo después de un semestre irregular que terminó con la eliminación de Racing de la Copa Sudamericana tras el empate ante Caracas. Luego de ese encuentro, Costas había evitado confirmar su continuidad y pidió analizar la situación “con la cabeza fría”.

Mientras tanto, Milito justificó la decisión y aseguró que desde la dirigencia consideraron que “era un final de ciclo” y que el plantel necesitaba “un cambio de aire”.

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