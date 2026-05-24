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Beto Casella conmovió al hablar del drama de su nieto: "Nació sin muchos órganos..."

El conductor de BTV, Beto Casella, abrió su corazón y relató el duro momento de su familia tras la llegada de Gabriel, uno de sus nietos.

24 may 2026, 14:44
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Beto Casella conmovió al hablar del drama de su nieto: "Nació sin muchos órganos..."

Detrás de su humor filoso y su estilo frontal en televisión, Beto Casella mostró su costado más sensible al recordar el dramático nacimiento de su nieto Gabriel, una historia que atravesó a toda su familia y que todavía hoy lo emociona profundamente.

En una entrevista con Pronto, el conductor de BTV (América TV) habló de su presente familiar y reveló el difícil momento que vivieron durante la pandemia, cuando el pequeño nació de manera prematura con apenas cinco meses de gestación.

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“Fue tremendo. Hay pocos chicos que viven en esa situación”, reconoció Casella al recordar aquellos días de incertidumbre absoluta.

El conductor explicó que Gabriel llegó al mundo con graves complicaciones de salud y con varios órganos sin desarrollar. “Nació sin muchos órganos desarrollados en la panza. Los tuvo que desarrollar afuera”, contó con crudeza.

Conmovido, también destacó el trabajo fundamental del equipo médico que acompañó al bebé desde el primer día. “No sé cómo hicieron los ángeles de neonatología del Italiano de San Justo y Dios para mantenerlo con vida”, expresó.

Según relató, el panorama era muy delicado y los pronósticos no eran alentadores. “Lo normal es que no lo pase, que no sobreviva”, admitió.

Sin embargo, el pequeño logró salir adelante y hoy, con cinco años, se convirtió en el orgullo de toda la familia. “Es un chico feliz. Todo le fue costando un poco más, desde hablar hasta empezar a caminar. Pero lo vemos caminar y decimos: ‘Ahí va el milagro de Dios’”, dijo emocionado.

Además, Beto habló del enorme amor que siente por sus nietos y reconoció que convertirse en abuelo era uno de sus grandes deseos pendientes. “La palabra abuelo me encanta y hasta estaba un poquito apurado por serlo”, confesó entre risas.

Actualmente disfruta de Gabriel y también de los mellizos Milena y Fede, con quienes sueña compartir cada vez más momentos familiares a medida que crezcan.

Beto Casella hijos

     

 

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