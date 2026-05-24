Beto Casella conmovió al hablar del drama de su nieto: "Nació sin muchos órganos..."

Conmovido, también destacó el trabajo fundamental del equipo médico que acompañó al bebé desde el primer día. “No sé cómo hicieron los ángeles de neonatología del Italiano de San Justo y Dios para mantenerlo con vida”, expresó.

Según relató, el panorama era muy delicado y los pronósticos no eran alentadores. “Lo normal es que no lo pase, que no sobreviva”, admitió.

Sin embargo, el pequeño logró salir adelante y hoy, con cinco años, se convirtió en el orgullo de toda la familia. “Es un chico feliz. Todo le fue costando un poco más, desde hablar hasta empezar a caminar. Pero lo vemos caminar y decimos: ‘Ahí va el milagro de Dios’”, dijo emocionado.

Además, Beto habló del enorme amor que siente por sus nietos y reconoció que convertirse en abuelo era uno de sus grandes deseos pendientes. “La palabra abuelo me encanta y hasta estaba un poquito apurado por serlo”, confesó entre risas.

Actualmente disfruta de Gabriel y también de los mellizos Milena y Fede, con quienes sueña compartir cada vez más momentos familiares a medida que crezcan.