¡Es oficial! Agustín Rossi se va de Boca y jugará en Flamengo

Si bien la idea es que Rossi pueda desvincularse ahora de Boca para que pueda ponerse lo antes posible el buzo rojinegro, lo cierto es que, hasta el momento, el guardameta firmó un precontrato con el conjunto brasileño con vigencia desde el 1 de julio de 2023 (fecha en la que ya queda libre de Boca, porque su vínculo con la institución termina), hasta el 21 de diciembre de 2027.

Flamengo confirmó la incorporación de Agustín Rossi

Este lunes, a través de sus redes sociales, el conjunto brasileño confirmó que "Flamengo y Agustin Rossi firmaron un contrato pre-empleo con vigencia del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2027."

flamengo_rossi.JPG

"Agustín Rossi, no": hinchas de Flamengo se oponen a la llegada del arquero de Boca por violencia de género

Bajo el hastagh "Rossi no", una agrupación de fanáticos del Fla inició una campaña en contra de su contratación por presuntos malos tratos del portero a su expareja Bárbara Segovia, cuando todavía atajaba en Estudiantes.

"Una vez más, @Flamengo asocia su nombre a la posible contratación de un jugador con antecedentes de violencia contra la mujer. Esta vez, el portero argentino Agustín Rossi. Rossi fue acusado de agredir y amenazar de muerte a su exnovia", escribió en Twitter este movimiento de hinchas y socios que cuenta con más de 15 mil seguidores.

Incluso, los fanáticos citaron una publicación de Flamengo del 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, con un fuerte mensaje. "¡Privilegio es atacar y agredir violentamente a su novia y poder seguir su carrera en el club más grande del mundo sin ser cuestionado por ello! #RossiNão #FutebolSemAgressores".

La oposición de los fanáticos del Fla al arribo de Rossi tiene que ver con una acusación de Segovi que data de 2016. En ese entonces, la mujer publicó un mensaje en redes sociales con capturas de pantalla de Whatsapp con el arquero y fotos que dan cuenta de lesiones en su cuerpo, que, según cuenta, fueron producto de agresiones del futbolista de Boca.

“Tuve miedo de morir cuando me encerró y me amenazó (...) Tengo miedo de la Justicia que tiene este país, porque al haber hecho la denuncia en la comisaría de City Bell (La Plata), me respondieron: 'Vos sabés que esto es difícil porque es jugador de acá'", fueron las declaraciones de Segovia en una entrevista con Infobae.