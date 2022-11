"No recuerdo quién me pasó el nombre, pero empecé a mirar y no paré más. No lo he conocido y espero que algún día se pueda dar", explicó el capitán de la Selección de Bélgica.

¿Hazard a Boca?

En octubre, los fanáticos boquenses hicieron tendencia #HazardABoca y se aferraron de la poca continuidad que atraviesa el futbolista en el Merengue y de dos coqueteos que tuvo el delantero en el pasado con el Xeneize. En 2019, el entonces atacante del Chelsea publicó una historia de Instagram con una foto suya en la que festeja un gol con el "Topo-Gigio" y debajo otra de Román con la misma celebración y el mensaje "Ídolo".

Luego, el ídolo de Boca le entregó una camiseta del Xeneize firmada y el mediocampista lo agradeció en redes sociales. En 2021, Eden Hazard reiteró su fanatismo por Riquelme, en un diálogo con la radio-televisión belga (RTBF): "De los jugadores que nunca conocí me quedaría con Riquelme. Vi todos sus videos cuando era más joven. Me gustaría encontrarme con él en un campo o simplemente hablar con él. ¡Sería genial!".