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El particular gesto de Luciano Castro con Griselda Siciliani encendió las versiones de reconciliación

Un gesto tan inesperado como llamativo de Luciano Castro reactivó las teorías sobre una nueva oportunidad en su historia de amor con Griselda Siciliani. Mirá qué pasó y por qué sorprendió a todos.

4 jun 2026, 12:00
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El particular gesto de Luciano Castro con Griselda Siciliani encendió las versiones de reconciliación

El particular gesto de Luciano Castro con Griselda Siciliani encendió las versiones de reconciliación

Aunque ya pasaron cinco meses desde el intempestivo final de su relación con Luciano Castro, Griselda Siciliani continúa enfocada en una nueva etapa de su vida, atravesada por desafíos profesionales, transformaciones personales y una búsqueda consciente de bienestar. Sin embargo, un reciente movimiento del actor en las redes sociales volvió a despertar las versiones sobre un posible acercamiento entre ambos.

Mientras la actriz disfruta del presente y celebra el recorrido de Envidiosa, la producción de Netflix que marcó una etapa importante en su carrera, también optó por mantener un perfil más bajo y alejarse de la exposición constante. Pero, pese a esa decisión, un detalle detectado por los usuarios de las redes la devolvió al centro de la escena mediática.

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Todo comenzó cuando Luciano Castro realizó una interacción que no pasó inadvertida para quienes siguen de cerca la historia de la expareja. El actor dejó su huella en una publicación especial compartida por Griselda Siciliani en Instagram, un gesto que rápidamente fue interpretado por muchos como una señal que podría esconder algo más.

La situación fue advertida por Marcia Frisciotti, más conocida en redes como Pochi de Gossipeame. Desde su cuenta, la influencer compartió una captura que evidenciaba la presencia del actor entre los miles de usuarios que reaccionaron a un posteo de la actriz.

La publicación en cuestión había sido realizada durante los primeros días de mayo. Allí, Siciliani aparecía junto a un afiche promocional de Envidiosa y repasaba algunos de los momentos más recordados de Vicky, el personaje que interpretó a lo largo de las temporadas de la serie. Junto a la imagen escribió: “Cuando me encuentro con Vicky por la ciudad”, una frase cargada de emoción y recuerdos.

IG posible reconciliación Luciano Castro y Griselda Siciliani

Entre los más de 100 mil likes que acumuló el posteo, el de Luciano Castro fue uno de los que más llamó la atención. Al compartir la captura, Pochi comentó: “¡El like de Lucho a Griselda! Me cuentan que habría empezado a seguir a la hija de ella y que continúa siguiendo a toda su familia, para mí debe querer recuperarla... ¿Ella habrá dado vuelta definitivamente la página?”.

La periodista también invitó a sus seguidores a participar de una encuesta para expresar qué opinaban sobre una eventual reconciliación, alimentando aún más el debate entre los fanáticos de ambos.

Por el momento, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones sobre estas especulaciones. De hecho, semanas atrás, durante una entrevista con un cronista de LAM (América TV), Griselda Siciliani había sido consultada acerca de su situación sentimental y sobre los rumores que surgieron luego de que se viralizara un viejo video junto a Castro.

Sin esquivar la pregunta, la actriz respondió con sinceridad: “Muy bien. Estoy muy bien, muy contenta”. Además, dejó en claro que atraviesa este presente desde un lugar de tranquilidad y aceptación. “Sí, ahí cada uno... Cada persona tiene sus procesos. Me siento muy bien. Estoy muy conectada con lo que me pasa, con las cosas que son más lindas, más divertidas y las que no tanto. Pero muy bien. Es la vida”, expresó, marcando distancia de las versiones que insisten en vincularla nuevamente con su expareja.

riselda Siciliani - Envidiosa

Cuándo y por qué se separaron Griselda Siciliani y Luciano Castro en medio de un escándalo

Griselda Siciliani y Luciano Castro confirmaron su separación a fines de enero de 2026, luego de varias semanas de rumores, crisis y versiones de infidelidad que pusieron a la pareja en el centro de la escena mediática.

El escándalo estalló tras la difusión de audios privados y supuestos intercambios del actor con otras mujeres durante un viaje a España. A partir de allí comenzaron a surgir nuevos testimonios y versiones sobre presuntas infidelidades, lo que generó una fuerte crisis en la relación.

Sin embargo, cuando Siciliani rompió el silencio, aseguró que el motivo principal de la ruptura no fue estrictamente la infidelidad. Según trascendió a través de la periodista Paula Varela, la actriz explicó que lo que terminó desgastándola fue la enorme exposición mediática que rodeó al conflicto. Incluso habría señalado que una infidelidad podía hablarse o discutirse en pareja, pero que no se sintió cómoda con el nivel de escándalo público que se generó alrededor de su vida privada.

luciano castro griselda siciliani

De acuerdo con esas versiones, Siciliani decidió "dar un paso al costado" porque no quería continuar dentro de ese contexto de permanente exposición. A pesar de la separación, trascendió que ambos conservaron una buena relación y que el afecto entre ellos seguía existiendo, aunque entendieron que la pareja había llegado a su fin.

Posteriormente, el propio Castro dejó entrever su dolor por la ruptura y llegó a declarar que había "perdido al amor de su vida", reflejando el difícil momento personal que atravesaba tras el final de la relación.

     

 

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