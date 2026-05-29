El fuerte mensaje de Javier Milei contra Riquelme tras la dura eliminación de Boca

Qué pasó en Boca tras la eliminación ante Universidad Católica

El posteo de Milei nacional se dio en un contexto de extrema tensión en los pasillos de la Bombonera. La publicación llegó horas después de que Riquelme viera a su equipo perder 1 a 0 ante Universidad Católica, resultado que selló la eliminación de Boca en la fase de grupos de la Libertadores por primera vez en 32 años.

Ante la gravedad del resultado, el presidente de la institución abandonó su palco antes del pitazo final y bajó de inmediato al vestuario para reunirse de forma hermética con el plantel y el cuerpo técnico. Por su parte, el entrenador Claudio Úbeda dejó un mensaje de incertidumbre de cara al futuro en la conferencia de prensa posterior: “Tenemos que reunirnos, hablar y pensar en todo lo que pasó en este tiempo para después tomar una decisión”, expresó. Con este panorama, el equipo acumula más de tres años y medio sin títulos y descenderá a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a O’Higgins de Chile en la semana del 21 de julio.

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Por qué Javier Milei apunta contra Juan Román Riquelme

La posición de Milei respecto a la cúpula dirigencial del Xeneize no es nueva. En esa entrevista de 2024, ya había explicado los motivos que lo llevaron a participar activamente en las elecciones del club de 2023 en apoyo a la lista opositora, donde figuraba Mauricio Macri como candidato a vicepresidente.

“Yo hice lo que tenía que hacer. Había una cuestión institucional y de pensamiento. En el fondo, Riquelme es un kirchnerista manejando a Boca“, sostuvo de forma tajante el Presidente. Esta línea de críticas ya había tenido otro hito en agosto de 2025, cuando Milei expuso ante el Consejo Interamericano de Comercio y Preservación (CICyP) y lanzó: “Yo creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River”.

El desencuentro del jefe de Estado con el club de sus amores se remonta a decisiones de gestiones anteriores que, según su visión, dinamitaron su fanatismo. En julio de 2023, el mandatario reveló a El País que se alejó de la institución por las "decisiones populistas" del expresidente Daniel Angelici, puntualizando que el quiebre se inició con la contratación de Riquelme como jugador en 2013.

El punto máximo de esta distancia se dio en la histórica final de la Copa Libertadores de 2018 disputada en Madrid. “En la final de Madrid hinché por Boca, pero cuando entró Fernando Gago, que fue otro acto de populismo, hinché por River”, confesó Milei de forma sorprendente. Para concluir sus argumentos, el Presidente cerró con una analogía sobre la realidad del país: “Tengo bastante con vivir en un país populista para ser hincha de un equipo que tomaba decisiones populistas”.