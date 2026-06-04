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El escándalo de Robertito Funes Ugarte que implosionó en la farándula: "Es cierto lo que dicen de..."

En una nota con Intrusos, el periodista Robertito Funes Ugarte estalló indignado contra Editha Hermida por una feroz crítica en Bendita.

4 jun 2026, 12:14
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El escándalo de Robertito Funes Ugarte que implosionó en la farándula: "Es cierto lo que dicen de..."

Robertito Funes Ugarte está en el ojo de la tormenta. Todo comenzó cuando Monserrat Brizuela lo recriminó al aire por la manera en que abordó el femicidio de Agostina Vega. La panelista cuestionó duramente el tratamiento informativo del conductor, lo que encendió la mecha de un enfrentamiento que rápidamente tomó estado público. Lejos de quedarse callado, el conductor habló en Intrusos (América TV) y descargó toda su artillería contra Bendita y su equipo.

"Antes el programa de ella era buena leche y ahora, prácticamente, es la inquisición, porque te critican por todo. Ese programa ahora perdió el humor y dicen cosas que no son. Critican a todos y se ríen de nosotros, que es distinto", lanzó Robertito.

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El descargo no quedó ahí. El conductor fue por más y apuntó directamente contra Brizuela, a quien acusó de tergiversar sus palabras y de actuar de mala fe. En ese contexto, cuestionó tanto la línea editorial del ciclo como la actitud de su compañera.

Y siguió: "Ellos hicieron una bajada que no corresponde sobre algo que yo, supuestamente, había dicho en un noticiero el fin de semana. Dijeron cualquier pavada. Monserrat, que su bandera del feminismo, sabés dónde se la meta, ¿no? Que aprenda a escuchar".

Robertito Funes

¿Qué dijo Edith Hermida del conflicto con Robertito Funes Ugarte?

Desde el ciclo de Intrusos (América TV) fueron directo a buscar la reacción de Edith Hermida. La conductora de Bendita confirmó que recibió un audio de Robertito Funes Ugarte y respondió con su habitual tono irónico. Lejos de esquivar el tema, Hermida lo encaró de frente y admitió que el conductor le hizo llegar su malestar de manera privada, antes de que el cruce tomara estado público.

"Sí, él me dejó un audio en el que noté que estaba un poco enojado. Me dijo: 'Al final es cierto lo que dicen de vos, sos más mala que las arañas'. Sí le molestó lo que se dijo después del informe", contó Hermida.

La situación podría haber escalado, pero Edith eligió bajarle el tono al conflicto. Con la calma que la caracteriza, dejó en claro que no guarda rencor y que el vínculo con Funes Ugarte sigue intacto pese al entredicho.

Sin embargo, cerró sin dramatismo: "Yo lo volví a escuchar y no me pareció tan grave. Lo quiero mucho a él, puede ser que yo sea un poquito mala, pero ojalá que recapacite. No estoy enojada con él ni nada".

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