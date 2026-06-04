El escándalo de Robertito Funes Ugarte que implosionó en la farándula: "Es cierto lo que dicen de..."

Robertito Funes

¿Qué dijo Edith Hermida del conflicto con Robertito Funes Ugarte?

Desde el ciclo de Intrusos (América TV) fueron directo a buscar la reacción de Edith Hermida. La conductora de Bendita confirmó que recibió un audio de Robertito Funes Ugarte y respondió con su habitual tono irónico. Lejos de esquivar el tema, Hermida lo encaró de frente y admitió que el conductor le hizo llegar su malestar de manera privada, antes de que el cruce tomara estado público.

"Sí, él me dejó un audio en el que noté que estaba un poco enojado. Me dijo: 'Al final es cierto lo que dicen de vos, sos más mala que las arañas'. Sí le molestó lo que se dijo después del informe", contó Hermida.

La situación podría haber escalado, pero Edith eligió bajarle el tono al conflicto. Con la calma que la caracteriza, dejó en claro que no guarda rencor y que el vínculo con Funes Ugarte sigue intacto pese al entredicho.

Sin embargo, cerró sin dramatismo: "Yo lo volví a escuchar y no me pareció tan grave. Lo quiero mucho a él, puede ser que yo sea un poquito mala, pero ojalá que recapacite. No estoy enojada con él ni nada".