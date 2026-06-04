La impactante pregunta de Moria Casán en el velatorio de Agostina Vega: "¿La madre sabe que...?"

“Moria, te confirmo que Melisa está desde las 8.20 en el sepelio. Los autos grises son los que acompañan el cortejo fúnebre”, señaló el periodista. Y agregó: “La mamá de Agostina no está sola, está con un gabinete psicológico que la está acompañando”.

Ante este escenario, la conductora consultó de manera directa: “¿Sabes si la madre sabe que la chica está desmembrada? Porque tardaron en decirle que la chica estaba muerta. ¿Ahora sabe en qué situación está su hija?".

El periodista respondió de manera contundente: “Sí, yo creo que ya le han dicho todo”. "Es tremendo, estoy pensando que están enterrando una parte de su hija, todavía no encontraron todo el cuerpo", observó el abogado César Carozza.

“Es de terror todo gente, no se puede creer”, afirmó la One atravesada por el terrible caso.

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El crimen de Agostina Vega: qué es una autopsia psicológica

El periodista Ignacio González Prieto explicó en La mañana con Moria (El Trece) el concepto de autopsia psicológica en medio de la investigación por el caso de Agostina Vega en Córdoba.

"Hay un procedimiento forense que muchas veces se utiliza en casos de suicidio y que se denomina ‘autopsia psicológica’. Existe mucha bibliografía sobre el tema".

"Consiste en reconstruir de manera retrospectiva qué le pasaba a la víctima. Entonces se revisan redes sociales, teléfonos celulares, correos electrónicos, computadoras, escritos personales, y también se analiza el vínculo con la familia, los amigos y los compañeros”, explicó el especialista en casos policiales.

A lo que la conductora indagó: “Perdón, ¿pero eso no sería de ninguna manera un atenuante para encuadrar la figura de femicidio?”.

González Prieto respondió: “No, porque por ejemplo podría servir para determinar si la nena manifestaba en algún escrito que venía siendo manipulada, presionada o atravesando alguna situación particular. Eso es lo que se busca establecer”.

“La cartita decía algo relacionado con soñar con una vida mejor, con sentirse tratada de determinada manera, algo así, ¿no?”, comentó la One sobre la evidencia que fue apareciendo.

Y el periodista comentó: “Sí, también hablaba que soñaba con ser psicóloga y contenía cuestiones propias de la fantasía y los deseos de cualquier niña. No nos podemos olvidar de que era una nena que venía atravesando distintas situaciones complejas, había sufrido la separación de sus padres. Primero vivió con el padre, que tenía la tenencia, y después la tenencia pasó a la madre”.