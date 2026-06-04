Dolor en el fútbol argentino: murió José Sanfilippo, leyenda y máximo goleador histórico de San Lorenzo

En qué clubes jugó José Sanfilippo y cómo fue su paso por la Selección

El talento del delantero lo llevó a vestir otras camisetas de enorme peso en el continente y a defender los colores nacionales en las citas más importantes del planeta. El Nene integró la Selección argentina que ganó el Campeonato Sudamericano de 1957 y debutó con la celeste y blanca el 9 de abril de ese año, en la victoria 4-1 ante Perú. También jugó los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.

A nivel de clubes, su trayectoria sumó pasos destacados y algunos imprevistos físicos:

Boca Juniors: En 1963, Sanfilippo pasó a Boca, donde llegó a la final de la Copa Libertadores frente al Santos de Pelé. Sin embargo, su fuerte carácter lo llevó a protagonizar un incidente con el DT xeneize, lo que derivó en su salida del club .

Nacional de Montevideo: Allí fue transferido y mantuvo su racha goleadora: 16 tantos en 17 partidos, hasta que una fractura de tibia y peroné en un amistoso ante Vasco da Gama frenó su carrera .

Otros rumbos: Siguió su camino en Banfield, el Bangú y el Bahia de Brasil, donde conquistó los Campeonatos Baianos de 1970 y 1971 .

Fútbol de ascenso: En 1978, volvió a jugar oficialmente en la Primera D con San Miguel, donde marcó el primer gol oficial del club en AFA.

Tras colgar los botines, continuó ligado a la dirección táctica: como entrenador, dirigió a Vélez Sarsfield y más tarde trabajó como formador de delanteros en San Lorenzo y como DT en Deportivo La Punta, en San Luis.

Cuál fue la polémica más recordada de Sanfilippo en la televisión

Más allá de sus extraordinarios números deportivos, las generaciones más jóvenes conocieron al exfutbolista por su lengua filosa frente a las cámaras. Su controvertido carácter lo convirtió, una vez retirado del fútbol, en uno de los personajes mediáticos más polémicos.

El episodio más recordado en ese sentido fue la discusión que mantuvo con Sergio Goycoechea, después de la goleada que recibió la Selección argentina ante Colombia (5-0) en las eliminatorias mundialistas de 1993. En aquella mítica noche televisiva, con Diego Maradona en el estudio de TV tratando de defender al entonces arquero de la Albiceleste, Sanfilippo acusó a Goyco de comerse “todos los amagues” y provocó que Carlos Bilardo irrumpiera en el estudio para defender al arquero ante el maltrato televisivo, firmando uno de los momentos de mayor tensión en la historia de la pantalla chica nacional.