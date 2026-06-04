En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
San Lorenzo
Selección Argentina
CONMOCIÓN

Dolor en el fútbol argentino: murió José Sanfilippo, leyenda y máximo goleador histórico de San Lorenzo

El legendario exfutbolista del Ciclón y de la Selección Argentina, José Sanfilippo, murió a los 91 años y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino.

Banner Seguinos en google DESK
Dolor en el fútbol argentino: murió José Sanfilippo, leyenda y máximo goleador histórico de San Lorenzo

El fútbol argentino se vistió de luto para despedir a uno de los artilleros más imponentes y singulares que pisaron sus canchas. José Francisco Sanfilippo, máximo goleador histórico de San Lorenzo y exfutbolista de la Selección argentina, murió este jueves a los 91 años, recién cumplidos.

Leé también Los cambios especiales que anunció la F1 para Mónaco y que afectarán a Franco Colapinto
La F1 en el circuito con más glamour, también el más riesgoso que tiene cambios en el reglamento. (Foto: F1)

El "Nene" dejó una huella imborrable en el fútbol argentino y en el corazón de los hinchas del Ciclón: marcó 207 goles en 265 partidos y fue ídolo de varias generaciones. Nacido en Buenos Aires el 4 de mayo de 1935, se convirtió en una leyenda por su olfato goleador y su personalidad arrolladora. Surgió de las inferiores de la institución azulgrana y debutó en Primera el 15 de noviembre de 1953 ante Newell’s en Rosario, mostrando su categoría apenas una semana después con dos tantos en la goleada por 4-0 frente a Banfield en el viejo Gasómetro.

Qué récords y títulos consiguió José Sanfilippo en San Lorenzo

La efectividad del atacante en el área rival lo llevó a construir estadísticas que al día de hoy se mantienen vigentes en el fútbol local. Sanfilippo es, hasta hoy, el máximo artillero de la historia de San Lorenzo, con 207 goles en 265 partidos. Durante toda su carrera convirtió más de 480 goles, una cifra que refleja su voracidad.

En el ámbito doméstico, fue el máximo goleador del torneo argentino en cuatro oportunidades y se consagró campeón con el Ciclón en 1959, año en el que también fue el goleador del campeonato por segunda vez consecutiva. Tras un extenso recorrido por el exterior, en 1972 regresó a San Lorenzo y fue campeón y goleador: ocho goles en ocho partidos en el Metropolitano y otro título en el Nacional antes de retirarse de la actividad profesional en la máxima categoría.

En qué clubes jugó José Sanfilippo y cómo fue su paso por la Selección

El talento del delantero lo llevó a vestir otras camisetas de enorme peso en el continente y a defender los colores nacionales en las citas más importantes del planeta. El Nene integró la Selección argentina que ganó el Campeonato Sudamericano de 1957 y debutó con la celeste y blanca el 9 de abril de ese año, en la victoria 4-1 ante Perú. También jugó los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.

A nivel de clubes, su trayectoria sumó pasos destacados y algunos imprevistos físicos:

  • Boca Juniors: En 1963, Sanfilippo pasó a Boca, donde llegó a la final de la Copa Libertadores frente al Santos de Pelé. Sin embargo, su fuerte carácter lo llevó a protagonizar un incidente con el DT xeneize, lo que derivó en su salida del club.

  • Nacional de Montevideo: Allí fue transferido y mantuvo su racha goleadora: 16 tantos en 17 partidos, hasta que una fractura de tibia y peroné en un amistoso ante Vasco da Gama frenó su carrera.

  • Otros rumbos: Siguió su camino en Banfield, el Bangú y el Bahia de Brasil, donde conquistó los Campeonatos Baianos de 1970 y 1971.

  • Fútbol de ascenso: En 1978, volvió a jugar oficialmente en la Primera D con San Miguel, donde marcó el primer gol oficial del club en AFA.

Tras colgar los botines, continuó ligado a la dirección táctica: como entrenador, dirigió a Vélez Sarsfield y más tarde trabajó como formador de delanteros en San Lorenzo y como DT en Deportivo La Punta, en San Luis.

Cuál fue la polémica más recordada de Sanfilippo en la televisión

Más allá de sus extraordinarios números deportivos, las generaciones más jóvenes conocieron al exfutbolista por su lengua filosa frente a las cámaras. Su controvertido carácter lo convirtió, una vez retirado del fútbol, en uno de los personajes mediáticos más polémicos.

El episodio más recordado en ese sentido fue la discusión que mantuvo con Sergio Goycoechea, después de la goleada que recibió la Selección argentina ante Colombia (5-0) en las eliminatorias mundialistas de 1993. En aquella mítica noche televisiva, con Diego Maradona en el estudio de TV tratando de defender al entonces arquero de la Albiceleste, Sanfilippo acusó a Goyco de comerse “todos los amagues” y provocó que Carlos Bilardo irrumpiera en el estudio para defender al arquero ante el maltrato televisivo, firmando uno de los momentos de mayor tensión en la historia de la pantalla chica nacional.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
San Lorenzo Selección Argentina
Notas relacionadas
El área de tu vida que sufrirá una transformación drástica de acá a un mes, según tu signo
Fenómeno mundial: Tim Payne y el argentino que lo hizo famoso finalmente se verán cara a cara
Messi vuelve a hacer historia: recibió un prestigioso galardón internacional antes del Mundial

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar