La transcripción del discurso emocionante de Messi

"Ya sabemos lo que es Argentina, ya sabemos lo que es Brasil, hoy no quiero decir nada de esto. Quiero darles las gracias por estos 45 días muchachos. Se los dije el día de mi cumpleaños, se armó un grupo espectacular, un grupo hermoso. 45 dias donde no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de las canchas, de nada muchachos. 45 días sin ver a nuestras familias, muchachos. 45 días. El Dibu, el Dibu fue papá y no pudo ver a la hija todavía. El Chino igual, estuvo un ratito no más. Y todo por qué, por este momento muchachos. Porque teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo y lo mejor de todo es que depende de nosotros muchachos, así que vamos a salir y vamos a levantar esa Copa, la vamos a llevar a la Argentina para disfrutar con nuestra familia, amigos, la gente que bancó siempre a Argentina. Lo último y con esto termino: las casualidades no existen muchachos. Esta copa se tenía que jugar en la Argentina ¿y saben qué? Dios la trajo acá, para que la levantemos acá en el Maracaná y sea más lindo para todos, así que salgamos confiados, tranquilos, que esta la vamos a llevar pa casa. VAMOS".