La "señal" que la Selección Argentina se tatuó tras ganar la Copa América 2021

Todo parece haber comenzado como una "idea boluda" de Rodrigo De Paul y Alejandro Papu Gómez, como lo definió Sergio Agüero. La misma consistía en tirar 10 cartas de un mazo y, antes de revelar cada una, los futbolistas debían adivinar cuál era. "Me dicen que si adivinaba una de diez, ganábamos la copa", contó el Papu. "Empiezo a tirar... Cinco de bastos, no... Doce de oro, no... Así hasta que me toca la última, digo el ancho de bastos y la pego. Quilombo, gritos, abrazos...", añadió el actual futbolista de Sevilla.

Así, uno a uno fueron pasando y adivinando. Nicolás Otamendi, quién adivinó el siete de espadas, añadió un comentario: "Si la adivinabas, te la tenías que tatuar". Y así lo hicieron y mostraron el Papu y Otamendi, quienes llevan en la piel las cartas en cuestión.

Lionel Messi y la "señal" de que iban a ser campeones en la Copa América 2021

Finalmente, llegó el turno de la Pulga, el capitán de la Selección. "Le toca a Leo. Va tirando cartas y le va errando. Claro, había perdido cuatro finales con Argentina, cuatro copas...", comenzó a narrar el Papu. ¿Querés saber qué carta le tocó a Leo? "El cinco de copas me tocó, me lo voy a hacer", reveló el astro argentino.