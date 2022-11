La confesión de Messi tras perder la final del Mundial

Fabián Soldini, el primer representante de Messi, contó en una entrevista: "Cuando estuve en la casa de Messi, después de 10 años de no verlo, me dijo ‘Fabi, hace un año que me despierto a la noche pensando en la final (vs. Alemania) en Brasil. No puedo dormir’".

image.png

Lionel Messi, en el pico de su rendimiento antes del Mundial

El argentino completó la docena de tantos en sus últimos diez encuentros, sumando sus compromisos de Liga, Champions League y amistosos con el seleccionado de Lionel Scaloni.

Desde el 14 de septiembre pasado, la progresión del rosarino es la siguiente: Maccabi Haifa (1), Olympique de Lyon (1), Honduras (2), Jamaica (2), Niza (1), Benfica (1), Ajaccio (1), Maccabi Haifa (2) y Troyes (1). En esa serie, sólo pasó el clásico con Olympique de Marsella sin marcar.