La controvertida decisión del Inter Miami con el futbolista que se plantó ante la llegada de Messi

En una entrevista con ESPN el día en que se oficializó la contratación de Messi, Marsman había declarado:"Personalmente creo que el club no está listo para la llegada de Messi. Tenemos un estadio temporal, la gente puede meterse a la cancha, vamos al estadio sin seguridad. Ojalá que venga, pero creo que no estamos listos". A pesar de la controversia que generaron sus palabras, la preocupación de Marsman se basó en su idea de que el DRV PNK Stadium, donde el Inter Miami juega sus partidos de local, no era adecuado para albergar una figura de tal envergadura. Ubicado en Fort Lauderdale, a unos 45 kilómetros de Miami, el estadio tiene una capacidad ligeramente superior a 20 mil espectadores y no cumple completamente con las medidas de seguridad recomendadas.