image.png

"No merecemos ni pasar a octavos ni a la Europa. Es así. (...) Somos un equipo incómodo si nos lo creemos y trabajamos todos, si estamos todos en la misma dirección. A seguir al entrenador y ya está. Esto es el Atleti. Estamos en el Atleti, porque queremos jugar la Champions, ser parte del club. Hay que luchar, trabajar... Y si no, fuera", afirmó en declaraciones a Movistar +, dentro del campo de juego del Estadio Do Dragao tras el encuentro.