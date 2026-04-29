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Atlético de Madrid empató con Arsenal en la Champions gracias a Julián Álvarez y la serie se define en Inglaterra

El equipo inglés se adelantó con un gol de Viktor Gyökeres mientras el ex River empató de penal en el complemento. La clasificación a la final se definirá en Londres.

Atlético de Madrid empató con Arsenal en la Champions gracias a Julián Álvarez. 

Atlético de Madrid empató con Arsenal en la Champions gracias a Julián Álvarez. 

Atlético de Madrid igualó 1 a 1 frente a Arsenal en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League, en un partido intenso disputado en el Metropolitano. El equipo inglés se adelantó con un gol de Viktor Gyökeres sobre el cierre del primer tiempo, mientras que Julián Álvarez empató de penal en el complemento. La clasificación a la final se definirá en Londres.

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El festejo de Julián Álvarez en el 1-0 del Colchonero (Crédito: Lluis GENE/AFP)

El encuentro mostró un desarrollo parejo, con ambos equipos repartiendo la posesión (50% para cada uno) y generando situaciones. Atlético fue más punzante con 18 remates al arco contra 11 de Arsenal, mientras que los ingleses se destacaron en la circulación, con 433 pases completados frente a 418 del conjunto español. No hubo expulsados.

Lejos de ser un partido descontrolado, el cruce tuvo un fuerte componente estratégico. Tanto Atlético como Arsenal apostaron por neutralizar las fortalezas del rival, en un juego que combinó intensidad con orden táctico.

El equipo dirigido por Diego Simeone buscó imponer condiciones desde el inicio, apoyado por el clima del estadio, mientras que los de Mikel Arteta resistieron con solidez defensiva y golpearon en el momento justo. El empate final reflejó la paridad de un duelo que quedó completamente abierto.

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El Metropolitano, escenario de una noche caliente

Como suele ocurrir en las noches de Champions, el estadio del Atlético se convirtió en una caldera. El empuje del público impulsó al equipo local a intentar un arranque agresivo, con presión alta y recuperación en campo rival.

Sin embargo, Arsenal logró sostener el impacto inicial con orden y concentración, evitando que el Atlético generara un dominio claro. El desarrollo fue equilibrado y con pocas concesiones.

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Julián Álvarez sufrió un fuerte dolor en el tobillo y tuvo que ser reemplazado en el Atlético de Madrid. (Foto: Captura ESPN)

Cuándo se juega la revancha

El pase a la final se definirá en el partido de vuelta, que se disputará el martes 5 de mayo a las 16:00 (hora argentina) en el Emirates Stadium, en Inglaterra.

Con la serie empatada, todo queda abierto para un desenlace que promete ser vibrante, con dos equipos que ya demostraron que pueden competir de igual a igual en busca de la final de la Champions League.

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