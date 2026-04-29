Atlético de Madrid empató con Arsenal en la Champions gracias a Julián Álvarez y la serie se define en Inglaterra

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El Metropolitano, escenario de una noche caliente

Como suele ocurrir en las noches de Champions, el estadio del Atlético se convirtió en una caldera. El empuje del público impulsó al equipo local a intentar un arranque agresivo, con presión alta y recuperación en campo rival.

Sin embargo, Arsenal logró sostener el impacto inicial con orden y concentración, evitando que el Atlético generara un dominio claro. El desarrollo fue equilibrado y con pocas concesiones.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-RtS3uj1777495314253-1777495431 Julián Álvarez sufrió un fuerte dolor en el tobillo y tuvo que ser reemplazado en el Atlético de Madrid. (Foto: Captura ESPN)

Cuándo se juega la revancha

El pase a la final se definirá en el partido de vuelta, que se disputará el martes 5 de mayo a las 16:00 (hora argentina) en el Emirates Stadium, en Inglaterra.

Con la serie empatada, todo queda abierto para un desenlace que promete ser vibrante, con dos equipos que ya demostraron que pueden competir de igual a igual en busca de la final de la Champions League.