La durísima crítica de Toti Pasman al Boca de Riquelme: "¿En qué momento empezó a pensar como equipo chico?"

"Lo que me quiero preguntar es en qué momento Boca empezó a pensar como un equipo chico. Cuando era chico, en los 80, mi viejo y mi tío me llevaban a ver Boca. Y en ese entonces no había otra posibilidad de que Boca le ganara 4-0 o 5-0 a un equipo como Defensa", comenzó Pasman.