Daniel Mollo, el relator histórico de Boca, denunció aprietes en la cabina por criticar a Juan Román Riquelme

Esto habría producido antes del partido en el sector de cabinas antes del arranque del partido contra Defensa y Justicia, que terminó en empate.

Todo fue “Un minuto antes de empezar la transmisión", denunció Mollo y agregó que la actitud de esta gente le generó "ganas de llorar".

El relator decidió salir al aire de todas formas y llevar a sus oyentes el partido. "Les voy a pedir disculpas si tengo el peor relato de mi vida, pero vamos a sacar esto adelante. Mirá que en San Martín (su barrio) vi cosas, y recorro las canchas del mundo, pero esto no lo viví jamás en todos los años que llevo en el periodismo años", dijo Mollo al aire de Radio del Plata (AM 1030).

"No es fácil meterse en el partido, seguramente alguna palabra oficial tendremos en un rato para saber lo que pase en Boca hoy, y por qué se quiere torcer la opinión que uno quiere ejercer con libertad. La imagen de hoy (por este lunes), de mandar a una señorita a la que no se le puede decir nada, porque si no es considerado violencia de género, con tres personas cruzadas de brazo, de los cuales ninguno se identificó, invitándome a otro lugar, es una locura. Nos vinieron a echar de esta cabina porque no estamos alineados con esta gestión. Si me lo hacen en otro club lo entiendo, pero esto es una puñalada, rozando la censura", se descargó.

Boca va por un estadio para 100 mil personas pero hay un detalle que generó polémica entre los hinchas

Este año hay elecciones a presidente en Boca y, ante el arreglo y la importante de suma de público que se hizo en el Monumental, el clásico rival de este equipo, en ese club también piensan en una mejora del estadio.

Jorge Reale, un candidato a presidente que competirá con la lista de Juan Román Riquelme, contó un mega proyecto para solucionar esta problemática.

El dirigente quiere construir una Nueva Bombonera a unas cuadras de la actua, y aquí es donde surgió la polémica entre los hinchas y socios que se niegan a abandonar el predio.

El nuevo predio sería de 12 hectáreas en la Isla Demarchi, a tan solo diez cuadras de la histórica cancha de Brandsen 805. El proyecto estaría a cargo del arquitecto Enrique Lombardi, quien diseñó el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y UNO de Estudiantes de La Plata.

Luego de varios estudios del suelo, se confirmó la posibilidad de que se construya un gigante de hormigón armado en la isla.

“Estamos en el único lugar donde nos queda una oportunidad para hacer una nueva Bombonera, con capacidad para más de 100 mil socios", dijeron y aseguraron que en abril presentarán el proyecto.