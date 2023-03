La obsesión de Erling Haaland por Boca y la difícil tarea de Julián Álvarez de hacerlo de River

Manchester City está peleando por el primer puesto en una Premier League que está en manos del Arsenal de Mikel Arteta, el exayudante de campo de Pep Guardiola en Inglaterra, y la próxima semana disputará la revancha de los octavos de final de la Champions League contra RB Leipzig (1-1), en el Etihad Stadium. Sin embargo, hoy todas las cartas están puestas en Haaland, el máximo artillero de la liga.

"Más allá de lo que todos sabemos futbolísticamente, es un buen chico. Me ayuda, hablamos y desde afuera trato de mirarlo para aprender. Desde que llegué me decía como que era de Boca y me hablaba de La Bombonera. Creo que estuvo con Leonardo Balerdi en Borussia Dortmund y un poco fue esa influencia. Vamos a ver si lo cambiamos de a poco, va a estar difícil pero vamos a intentarlo", explicó.

Por último, al ser consultado por Guardiola, un técnico con 24 títulos nacionales y ocho internacionales en su espalda, entre Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, la Araña no escatimó en elogios pese a no sumar tantos minutos en el City. "Todos sabemos lo que hizo, es uno de los mejores técnicos del mundo. Trato de escuchar y aprender muchas cosas. Tuvo a los mejores jugadores y ganó tantas cosas... Uno siempre aprende y puede crecer como jugador y persona".

Los números de Julián Álvarez en Manchester City