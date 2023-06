La especial comparación con Lionel Messi que hizo Pep Guardiola tras ganar la Champions

Messi.webp Momento en el que Messi saluda a su familia en la tribuna tras la conquista de la Selección Argentina en el Mundial (Foto: AP).

El entrenador, en una entrevista con Olé, se mostró prudente al referirse a la consagración en la competencia. "La Champions es una competición muy difícil de ganar, todos lo sabemos. Es algo que pasa muy de vez en cuando en la vida. Volver a ganarla y en este club que tanto me ha acogido, pues es algo que está muy bien", dijo.

La visión de Guardiola acerca de por qué el City se consagró en la Champions

"En anteriores Champions, donde por ejemplo perdimos contra el Chelsea o con el Madrid el año pasado en semifinales, o incluso este año, siempre se sufre", reconoció.

Y agregó: "Hoy estamos muy contentos pero Inter nos podría haber empatado y podríamos haber perdido. Y ahora no estaríamos haciendo esta nota ni todo el mundo estaría tan contento. Al final, el deporte a este alto nivel son detalles".

"(La Champions) nos ha costado siempre conseguirla, pues ese plus te lo da ese deseo y lo conseguimos. Pero no nos cambia. A mí no me cambia, hoy estamos muy felices y contentos pero sé que en el pasado haciendo lo mismo podríamos haber ganado y este año haciendo lo mismo podríamos haber perdido. Eso en esta competición", aseguró.

Y respecto de la liga inglesa, el DT comparó: "El campeonato son 38 fechas y ahí gana es el mejor. Pero en la Champions hay que tener ese punto de suerte o esa cuestión de que está escrito. Cada vez tengo más claro que en estas competiciones esto está escrito, no me digas por qué, pero hay miles de detalles durante el año que dices 'este año nos toca'. Y se nos dio".