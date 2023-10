La foto y el autógrafo de Darío Benedetto con un hincha de River que desató la furia en Boca

"El señor lealtad todavía se sigue revolcando", escribieron desde la cuenta "La Página Millonaria" junto el contenido que no tardó en viralizarse en distintas redes sociales.

La foto de Benedetto con un hincha de River que indignó a los de Boca

Eso no fue todo. Desde una cuenta de "X" llamada "Out of context Boca" se compartió este martes una fotografía de Benedetto junto con un hincha de River que desató la bronca de simpatizantes del "xeneize", puesto que el aficionado exhibía la camiseta alusiva a la final de la Libertadores 2018. Incluso, el "Pipa" le puso su firma.

Benedetto-hincha de River.png En las redes sociales también recordaron la foto de Benedetto con el hincha de River que se hizo firmar la camiseta alusiva a la final en Madrid (Foto: Out of context Boca).

"Lo están boludeando y no se da cuenta", reprochó uno de los usuarios. "Rescisión (del contrato) mañana mismo", reclamó otro entre los distintos mensajes, muchos subido de tono.

Si bien la imagen ya tiene un tiempo, muchos hinchas de Boca se vieron sorprendidos porque nunca la habían visto.