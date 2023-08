El frío saludo de Neymar a Mbappé en su despedida del PSG

Después de una estadía de seis temporadas, Neymar abandona el PSG para unirse al Al Hilal en Arabia Saudita. Su contrato allí es asombroso: 320 millones de euros por dos temporadas. Se estima que recibirá un salario mensual de 13 millones de euros, lo que equivale a aproximadamente 400 mil euros por cada partido que juegue con el club saudí.

El polémico like de Neymar contra Mbappé

Neymar, flamante refuerzo del Al Hilal de Arabia Saudita, le dio like a una publicación en contra de Kylian Mbappé en redes sociales. "En el verano pasado, el francés le dejó en claro al club que no había más lugar para ambos en el cuadro capitalino; naturalmente, el día en que el ex Barcelona es prácticamente anunciado como nuevo refuerzo del elenco asiático, Mbappé volvió a entrenar feliz", decía el posteo al que el brasileño le dio me gusta.