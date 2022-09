La fuerte autocrítica de Marcelo Gallardo tras la derrota de River

image.png

Qué dijo Gallardo tras la derrota de River: su autocrítica, el respaldo a los jugadores y más

El DT de River analizó el trámite del encuentro: "No jugamos mal, pero cometimos errores que nos costaron muy caros, sobre todo el segundo gol. Después de poder empatar, teníamos ese envión a favor y no lo aprovechamos. Perdimos un partido difícil de explicar. Es mi responsabilidad, porque no pudimos ser equilibrados en el deseo de formar un buen equipo y ser confiables", deslizó en conferencia de prensa.