La gran "ayuda" de Lionel Messi a una futbolista amateur que necesitaba dinero para operarse

La lesión ocurrió el 1 de mayo y, aunque en un principio pareció una dolencia menor, el diagnóstico final reveló que era más grave de lo anticipado. Amanda relató: "Jugando al fútbol me lesioné la rodilla izquierda. No sabía lo que era, fui al médico y dijo que era el menisco. Y no me dolía, pero el ligamento también estaba roto”. La falta de recursos para cubrir la cirugía se convirtió en un obstáculo.

Sin embargo, el fenómeno Messi en Estados Unidos le brindó la solución. Dado que el enfrentamiento entre New York e Inter Miami estaba programado para el 27 de agosto, Amanda dedicó vender su boleto: "Lo vendí y ahora voy a poder pagar la operación. Tengo un seguro, pero hay una parte que hay que pagar”.

A pesar de perder la oportunidad de ver personalmente el partido del futbolista argentino número 10, Amanda mantiene sus prioridades claras. "Me iba a costar viajar al partido, iba a costarme moverme, pero lo voy a ver por la TV”, expresó.

Además, Amanda tiene una conexión especial con Argentina. "En 2009, estuve seis meses en Córdoba de intercambio y allá aprendí a hablar castellano. Me gusta mucho el mate”, compartió.