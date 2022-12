"No lo sabe. Hablamos, pero ella no sabe. Está en su pequeño mundo. A veces entiende, a veces no. Ella abre los ojos y yo le digo: 'Oremos por a él'. Pero no está consciente", explicó la hermana del astro, quien lo visitó en el hospital el pasado 21 de diciembre.

"Ha sido muy difícil. Sabemos que no somos eternos, pero esto me apenó mucho el corazón. Es muy difícil. Pudimos acompañarlo, él mismo sintió que se iba. Estaba tranquilo. Hablamos un poco, vi lo que sentía, sabía que era partida. Como es muy religioso, cuando me hablaba, me decía que estaba en la mano de Dios", relató.

Murió Pelé a los 82 años

El fútbol está de luto. Pelé, el máximo ídolo brasileño y uno de los mejores jugadores de la historia, murió este jueves a los 82 años. Ganador de tres Mundiales (1958, 1962 y 1970), ‘O Rei’ dejó una de las huellas más importantes del deporte y su fallecimiento conmociona al mundo entero.

En los últimos días, el estado de salud de Pelé se había agravado, a tal punto que su familia había dicho que iba a pasar la Navidad internado. El brasileño, que padecía un cáncer de colon, había sufrido una progresión de la enfermedad en el último tiempo, además de disfunción renal y cardíaca.

El 29 de noviembre, Pelé fue internado para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon detectado el año pasado. Desde ese momento afrontó altibajos en su salud, que lo llevaron a pasar sus últimos días internado, en compañía de su familia.