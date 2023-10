La polémica reacción de Cristiano Ronaldo ante el octavo Balón de Oro que ganó Messi

Roncero también afirmó que, de los ocho Balones de Oro que Messi ha recibido, consideraba que cinco fueron merecidos, pero no estaba de acuerdo con los tres más recientes, proporcionando argumentos cuestionables para respaldar su punto de vista. Para concluir, el periodista expresó: "Pero como era un homenaje, chapeau, Leo, has hecho mucho por el fútbol. Tu rivalidad con Cristiano no la olvidaremos nunca". Fue en este momento en que mencionó a Cristiano Ronaldo, quien reaccionó al video con un "me gusta" y cuatro emojis que representan una cara riéndose a carcajadas.

image.png

El video en contra del Balón de Oro para Messi que apoyó Cristiano Ronaldo

"Como homenaje está bien. Ya sabemos que está retirado desde hace ya unos meses en Miami. Ya en el último año en París estaba retirado, solo se preparó para jugar el Mundial, que era lo único que le importaba. En el Mundial sí, estuvo bien, con seis penales a favor, récord histórico para una selección. Pero bueno, está bien, hizo un buen Mundial. Pero ya pasaron 10, 11 meses... Ya ni me acordaba del Mundial de Qatar.

Ya saben cómo funciona esto. Ahora tiene ocho. Cinco, muy merecidos. Pero han habido tres: 2010, Xavi o Iniesta. Punto. Messi en ese Mundial no metió ni un gol, no jugó ni la final de la Champions y se lo dieron. Era de Xavi o Iniesta. Uno menos. Hace dos años, el Bayern Munich del Lewandowski Bota de Oro, mete todos los goles del mundo, los seis títulos posibles ganó. Y se lo dieron a Messi, que había metido un patinazo histórico en Champions. Y este año, Haaland. Récord histórico de la Premier, gana todos los títulos que se pueden ganar con el City, goleador voraz... tampoco. Rodri, español, gana todo con el City. Y gana con España la Nations League. Tampoco. Ni siquiera en el podio. Llega el momento en el que lo que hay que decir es la realidad de Messi: cinco Balones de Oro, más que merecidos; tres, de regalo. No pasa nada por decirlo.

Pero como era un homenaje, chapeau, Leo, has hecho mucho por el fútbol. Tu rivalidad con Cristiano no la olvidaremos nunca. Ocho es un número que a mí me gusta mucho, porque me recuerda la noche en Lisboa con el Bayern Munich, que te metieron ocho. No todos han sido días bonitos, ¿verdad, Leo? Felicidades, Leo. Felicidades, campeón".