Las fotos de los increíbles looks de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en el Balón de Oro 2023

flia messi 2.jpg

"Quiero agradecerle a toda la gente que votó y me hizo ganador este premio. Viene de la mano por lo conseguido con la Selección Argentina, también los quiero reconocer a ellos, es un regalo muy grande para todo el grupo y la gente de Argentina", comenzó diciendo en su discurso el futbolista, tras recibir el galardón.

Y sumó: "No me quiero olvidar de Haaland y Mbappé que tuvieron años increíbles y no tengo dudas de que en los próximos años van a ganar este premio. Hay muchos jóvenes que me harán disfrutar de buen fútbol durante mucho tiempo. El nivel no baja nunca".

"Fue muy especial lo que viví en el Mundial de Qatar con toda la gente que quería que yo logre mi sueño. Mi familia y ellos me acompañaron durante toda mi carrera e hicieron que logre todos mis objetivos en el fútbol", expresó.

Y para cerrar, recordó a Diego Maradona: "Hoy es el cumpleaños de Maradona y no hay mejor lugar para reconocerlo como este rodeado de gente. Feliz cumpleaños, Diego. Este trofeo es para vos".

antonela roccuzzo.jpg

Quienes también estuvieron nominados para el premio fueron los argentinos Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Emiliano 'Dibu' Martínez, luego de su excelente performance en la Copa del Mundo. Los futbolistas asistieron a la ceremonia con sus respectivas parejas.

lautaro martinez y su pareja.jpg

julian alvarez y su pareja.jpg