La predicción del astrólogo de Boca en la previa del Superclásico: "Para River..."

En la previa de este encuentro tan importante, el astrólogo de Boca realizó una predicción que se hizo viral: “Para River hay un golpe más. Puede ser perder la Supercopa con Boca o que se vaya Martín Demichelis”.

Incluso, este miércoles, el astrólogo retomó esta predicción al afirmar: “Hay muchas posibilidades que el último golpe de River sea en el Superclásico”.

El astrólogo de Boca reveló cómo terminarán la temporada Messi y Riquelme

La temporada está llegando a su fin y, en este momento crucial, llegan eventos que determinan los frutos del año. En este contexto, Giorgo Armas, el astrólogo de Boca, compartió pronósticos optimistas a través de sus redes sociales tanto para Lionel Messi como para Juan Román Riquelme.

Este renombrado pronosticador, quien ya había predicho una crisis para River, difundió un mensaje alentador. Según él, tanto Messi como Riquelme están destinados a tener un final de año espectacular. Messi podría ganar otra estrella, ya sea el Balón de Oro, que se entregará el 30 de octubre en París, o el premio The Best de la FIFA. A nivel colectivo, Messi competirá por la US Open Cup con el Inter Miami en la final contra el Houston Dynamo el 27 de septiembre, y aún mantiene la esperanza de clasificar para los playoffs de la MLS y luchar por el título.

En cuanto a Riquelme, Armas no duda en afirmar que el ídolo máximo de Boca ganará las elecciones presidenciales que se celebrarán en diciembre de este año.

“Messi y Riquelme terminarán el año de forma espectacular. Leo ganando otra estrella y Román ganando la presidencia”, posteó Armas a través de sus redes sociales y, como no podía ser de otra manera, los fanáticos de los dos grandes ídolos argentinos comenzaron a manifestar su emoción. ¿Se concretarán sus dichos?