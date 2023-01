La respuesta de Ángel Di María para quienes lo criticaban: "Decían que me cagaba en las finales, pero..."

El futbolista de la Juventus trató de poner en palabras todo lo que vivió luego de levantar la Copa del Mundo y puso a su familia como el eje de todo. “Son los que siempre estuvieron y me bancaron, los que no querían que afloje y era el momento más deseado. Que termine el partido y poder abrazarlos, decirles ‘ya está, ya lo logramos’. Era el sueño de mi papá ganar algo con la Selección argentina”, contó.

De las críticas a ser campeón del mundo: el camino de Di María en la Selección

“Lo que más me dolía era esa crítica que te terminaba lastimando. El que no nos daba para estar en la Selección. Por ejemplo para mí, personalmente, (decían) que me cagaba en las finales, que nunca estaba para las finales, que siempre me pasaba algo, pero al final Dios me dio esa revancha y después de tres finales en las que no pude estar al 100% (Mundial 2014 y Copa América 2015 y 2016), y en las tres siguientes (Copa América 2021, Finalissima 2022 y Mundial 2022) pude demostrar que realmente no era eso lo que me pasaba”, detalló

Di María habló sobre la forma de definir en la final ante Francia

“Había hablado con Martín Tocalli, el entrenador de arqueros, y me había dicho que (Lloris) salía siempre muy rápido abajo a tapar. Cuando venía la pelota, solo pensé en cruzarla levantándola y cuando vino le pegué de sobrepique. Nadie me cree, pero lo hice. Esta vez no la piqué, vi que venía la pelota y que si la picaba, llegaba el jugador francés a cortar. Ese gol no sale bien ni en una práctica, la tirás afuera... Terrible toda la jugada, lo importante fue lo anterior, si no no llega la pelota ahí”, declaró Fideo.

Qué sintió Di María cuando Francia les empató dos veces en la final del Mundial

Por su parte, el campeón del mundo habló de lo que sintió en el momento de máxima tensión en la final: “Que se me caía el mundo, que se nos iba. Por un lado, sentía cuando hablábamos con los chicos que se nos iba. Pero por otro no, que yo hice un gol. Y en cada final que hice un gol, no la perdimos, entonces pensaba ‘no podemos perder’. Estaba con eso en la cabeza”.

La arenga de Messi antes de la final

“En esta habló tranquilo y normal. Habló un poco cuando estábamos los 11, dando para adelante. Normal, no me acuerdo bien exactamente. Más tranquilo, no fue como la de la Copa América, ya sabíamos lo que nos estábamos jugando”, declaró.

¡Buenas noticias! Di María se queda en la Selección: “Me convencieron”

“En mi caso, estamos para un poquito más. No sé cuánto, vamos a ver. Es lo que hablábamos antes, vamos año a año, cómo va la cosa, cómo me voy sintiendo yo. Estos guachos me convencieron y me llenaron la cabeza, ja. Voy a estar hasta que me sienta que le puedo aportar a la Selección o que el técnico que esté me dice que no aporto. Ahora me siento bien, en un gran nivel”, contó Angelito, que seguirá vistiendo la camiseta albiceleste.