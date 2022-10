¿Cuál fue la explicación que dieron desde la revista para definir el ranking? "Cuando un entrenador tiene que elegir entre dos excelentes jugadores en la misma posición, el Gran Libro de los clichés del fútbol dice que siempre debemos referirnos a este 'dolor de cabeza de Selección' como un 'buen problema'", argumentó Four Four Two.

"Después de semanas tratando de reducir a todos los futbolistas masculinos a una lista de 100, en FourFourTwo ahora nos damos cuenta de las tonterías que son. La selección se convierte en un enigma casi imposible cuando te das cuenta de cuántos futbolistas destacados ha habido, en todos los continentes y durante décadas", detallaron desde la revista.

"Francamente, podríamos hacer otra lista de 100 grandes jugadores para no pasar siquiera el corte. Pero al final, tuvimos que elegir a los jugadores que sentimos que fueron los más influyentes en su era en particular, los más memorables, los jugadores que nos asombraron con su talento y sus logros. En resumen, los 100 mejores futbolistas de la historia".

¿Por qué Messi está en el primer puesto?

Four Four Two explicó el motivo por el cual decidieron que Messi debía ir en el primer puesto: "Los libros de historia alabarán a Messi y, sin embargo, sus limitaciones no le harán ningún favor. En 20 años, los jóvenes fanáticos del fútbol leerán sobre una figura mesiánica cuya brillantez asombró al mundo, rompió una letanía de récords y comenzó una era de dominio... pero hasta que vean los videos no tendrán una idea de lo que se han perdido".

image.png

"A estas alturas, la mayoría conoce su historia: cómo los costosos medicamentos para una deficiencia de la hormona del crecimiento lo llevaron de su ciudad natal, Rosario, a Barcelona, donde su debut en 2004 inició una era de brillantez. Ha sido votado entre los tres mejores jugadores del mundo durante 10 años y entre los dos primeros durante nueve", agregó.

"Una cosa es llegar a la cima y otra muy distinta es permanecer allí. Hay aficionados veinteañeros que nunca han conocido un mundo en el que Messi no nos cautive semanalmente", explicó el medio.

"Solo por evolución, Messi ha logrado mantener su nivel. El dribleador se ha convertido en un creador de juego maduro que ahora decide el juego mientras sigue demostrando ser decisivo en el último tercio. Messi, ahora en sus 30 años, nunca ha tenido un mejor juego equilibrado, gambeta y gol. Como ha dicho Javier Mascherano, son tres jugadores en uno. Podría argumentarse que uno de los mejores goleadores de todos los tiempos es también el mejor pasador, y no le faltarían pruebas para respaldar su afirmación".

"Mientras tanto, los expertos, fanáticos y escritores intentarán expresar su grandeza con palabras y metáforas. Todos fallarán, al igual que el artículo que está leyendo ahora. Lo mejor que podemos hacer es escuchar a Pep Guardiola, que dijo: 'No escribas sobre él, no intentes describirlo. Solo obsérvalo'", cerró el argumento.