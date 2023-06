La tremenda emoción del joven que entregó los churros en la casa de Leo Messi

"Cuando llegué a la portería me pidieron el teléfono, me dieron un GPS y me dijeron ‘viniste con suerte hoy, ¿sabés a la casa de quién vas? a la del campeón’. Yo pensé que me estaban haciendo un chiste”, relató Juan Pablo que trabaja en "La Churrería" de Funes, de lunes a viernes y los fines de semana hace repartos.

El empleado arribó a la propiedad y tocó bocina. Como nadie abría la puerta, se bajó de la moto y tocó timbre. Ahí se dio cuenta que no se trataba de ninguna broma. Un amigo del astro argentino apareció del otro lado y él acercó el pedido. "Yo temblaba, tenía un nudo en la garganta y la voz quebrada”, contó en Radio con Vos.

La emocionante entrega de churros en la casa de Messi

messibicicletarosario.jpg Messi durante una bicicletada con sus hijos donde pasa sus vacaciones (Foto: NA).

“Estaba Antonela y el nene (uno de los tres hijos de Messi y Roccuzzo). Y yo saludé, no sé si era él, pero levanté la mano por las dudas. Fue todo muy rápido, yo no los quería molestar. Después, les pregunté si me podía sacar una foto y me dijeron que estaba con los amigos”, detalló el joven.

“Yo estaba muy shockeado y cuando me fui me largué a llorar”, confesó el chico que se encargó de desmentir algunos rumores en torno a su visita a la casa del astro. "Dicen que lo saludé a Messi, abracé a su esposa y al hijo y no, me hubiera encantado, pero no”, aclaró.

Consultado sobre si volvería a llevarle churros a Messi si lo llaman, no lo dudó: “Ojalá se dé la oportunidad y lo pueda conocer”. cerró.