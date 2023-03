Las críticas de Oscar Ruggeri a Hugo Ibarra tras la derrota de Boca ante Banfield: "No está..."

Luego, continuó: "Tiene que sentarse. Bielsa. Lo llama a Bielsa, ¿no lo va a atender? Porque yo una vez me junté, fui porque lo quería conocer y me quedé mano a mano con él. 'Me explicas un poquito'. Agarró una libretita y me mostró todos los trabajos. Después me llevo a ver los entrenamientos. Ibarra no está preparado".

Asimismo, distinguió la diferencia entre el DT y los futbolistas: "Ibarra ya no es jugador. Cómo jugador, él miraba al entrenador. Ahora cambió, no es más jugador. Todas las cosas que dice en las conferencias... Hay que prepararse, que te enseñen a hablar, a explicar. Cada vez que habla, yo escucho la gente y dice 'viste como habla y qué dijo'. No alcanza para los niveles más altos".

Por otra parte, Ruggeri, reveló: "No quería ser entrenador. Yo iba a jugar al indoor con él, nunca habló de ser entrenador”. El cabezón continuó hablando, haciendo énfasis en la preparación que se requiere, según él para estar al mando del equipo.

“Prepárate, hacelo bien. Andá, habla con Gareca, Bielsa, Bianchi, Basile. Hay que saber. No es un cargo más, Boca, River, Real Madrid, Barcelona. Aunque puede salir campeón otra vez, Boca y River, a la larga, salen ellos. Agarrá los últimos diez años y fijate", completó.