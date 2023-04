Las polémicas declaraciones de Sebastián Driussi que calentaron la previa del Boca - River

A solo 10 días del Superclásico entre Boca y River que se disputará en el Monumental, Sebastián Driussi, futbolista que surgió en el Millonario y reconocido hincha del club, no dudó en ponerle picante a la previa y, durante un streaming, lanzó una frase que no pasó desapercibida y que no tardó en hacerse viral.