River sumará al Diablito Echeverri a las prácticas de la Primera la próxima semana

El enganche de apenas 17 años viene de romperla con la Albiceleste en el certamen sudamericano, en el que convirtió cinco goles en ocho partidos jugados y brindó tres asistencias. Con esos números, el "Diablito" fue clave para el equipo que clasificó al hexagonal final y luego finalizó en el cuarto puesto.

Además de él, fueron varios los juveniles de River que se lucieron en el Sub-17: el central Ulises Giménez y los delanteros Agustín Ruberto e Ian Subiabre, quienes tuvieron un gran desempeño, pero, por el momento, no serán promovidos.

La dura confesión del Diablito Echeverri: "A veces siento mucha presión de la gente"

El 'Diablito', Claudio Echeverri, la figura de la Selección Sub 17 ante Venezuela, que tuvo un gran papel en el Sudamericano, brindó una entrevista en TyC Sports, en la que pasó de analizar al equipo en el torneo a hacer algunas fuertes confesiones sobre su situación personal, ante la ilusión que despierta su talento tanto para la Albiceleste como para River.

"Estoy muy tranquilo, pensando mucho acá, ayer estuve hablando con mi familia sobre este tema, me están pasando muchas cosas y siendo tan chico la verdad que a veces como que siento mucha presión de la gente, es lo que me toca y tengo que convivir con eso, pero a veces me estresa o me cansa por así decirlo. Tengo que tratar de convivir con esto que es un montón, pero también estoy bien acompañado por mi familia, los que me rodean. Así que muy feliz también", reveló.

"Ayer estaba un poco bajón por ese tema porque hay mucha expectativa hacia mí, porque uno se pone a pensar y dice 'tengo que dar lo mejor para que la gente piense todo lo que se habla de mí', pero una vez que entro a la cancha trato de olvidarme y darle lo mejor al equipo", admitió.