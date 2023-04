Los alimentos y bebidas que Demichelis le prohibió a todos los jugadores de River

demichelis3.jpg Martín Demichelis le encontró el funcionamiento al equipo y disfruta del presente de River. (Foto: Archivo)

Los alimentos que están prohibidos en River

En las últimas horas, se dieron a conocer algunos detalles de los nuevos hábitos alimenticios que el cuerpo técnico intenta generarle al plantel. En un informe publicado en Infobae, salieron las tres prohibiciones alimenticias para los jugadores del Millonario.

"Están vetados los fritos, embutidos y las bebidas gaseosas, cosas que no son beneficiosas para futbolistas de alto rendimiento", aseguran. Por otra parte, se desmintió que se les hayan prohibido el consumo de harinas: “Sería como no ponerle combustible a un auto de carreras”.

Además, se supo cuáles son los alimentos que tienen luz verde: arroces, pescado (blancos o azules), carnes magras, fideos, verduras, frutas, leche deslactosada, de almendra o de soja, aguas y jugos. Cada jugador tiene un plan completamente adaptado a sus necesidades.

El éxito, según la mirada de Martín Demichelis

Embed

Hace unos días, el DT dejó bien en claro cómo se maneja desde que llegó a un club como River. En ese sentido, Demichelis confesó: “No tengo redes sociales, me levanto a las 5.30 y me voy para River Camp, vuelvo a la noche, estoy un rato con mi mujer y mis hijos, donde en ese momento no prendo el televisor a menos que sea por un partido, me entero muy poco de ese exitismo que vos decís".

Y concluyó: "Obviamente que cuando me cruzo con el hincha de River siento ese apoyo y ese sentimiento de cariño y de respeto recíproco. Después no ando buscando el qué dicen. Capaz me entero por cantidad de amigos y familiares que están disfrutando de este River y me transmiten su máxima felicidad”, dijo con tono tranquilo.