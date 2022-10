Oscar Lenzi, presidente del Patrón, dialogó con TyC Sports acerca el inconveniente de los hinchas y explicó: “El problema es el medio de transporte para poder viajar. Se ha colapsado todo porque tenemos en el país el torneo Evita y están todos los colectivos de la zona ocupados hasta fin de semana. Estamos totalmente desbordados”.

La máxima autoridad del conjunto de Paraná contó que casi se llenaron en su totalidad los colectivos para ir a Mendoza y señaló: "Mucha gente irá en su auto, pero la verdad es que no podemos conseguir micros. Estamos buscando en Santa Fe, Rosario y todos lados. Hay gente desde las 6/7 de la mañana. Al momento solo nos quedan 40 asientos, nos quedan muchas entradas, pero aún no pudimos conseguir más transporte".

Para finalizar, Lenzi aseguró que no seguirá la venta de entradas hasta que no se consiga el transporte hacia la final del domingo ante Talleres y afirmó: "La gente no sacará la entrada hasta confirmar que haya micros para poder viajar a Mendoza porque es una promoción del club de entrada más el traslado”.