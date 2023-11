Macri e Ibarra anunciaron su fórmula para competir ante Riquelme en las próximas elecciones de Boca

A continuación, Ibarra expresó: "Estamos ante una elección importantísima, clave para el futuro de Boca, y por eso como oposición entendimos desde hace tiempo que no podíamos ir divididos. Por eso este trabajo que hemos llevado adelante para lograr esa unión con el fin de recuperar la gloria perdida y volver a poner a Boca entre los cinco clubes del mundo".

"En la época dorada con Mauricio (Macri) como presidente, que tuve el honor de acompañar como gerente general, cosechamos 16 títulos en 12 años, incluidas cuatro Libertadores y dos Intercontinentales, y en ellas les ganamos al Real Madrid y al Milan, dos gigantes europeos. Sabemos de grandes hazañas, para eso hace falta mucha pasión, pero sobre todo muchísima gestión, y poniendo siempre a Boca por encima de todo y de todos. Nadie puede ser más importante que el club", declaró Ibarra.

"Contamos con la experiencia, contamos con los equipos y así como lo hicimos sabemos que lo vamos a volver a hacer. Sueño, por supuesto, con un Boca del futuro que recupere la mística ganadora, que vuelva a ser un club modelo, moderno y transparente, con profesionalismo y reglas del juego claras. Poniendo al socio de Boca en el centro de la escena, y terminando con la improvisación, el personalismo y los favores para los amigos", continuó.

"Queremos tener de nuevo un equipo competitivo a la altura de Boca, acorde a lo que siempre fue nuestro club: buen fútbol, garra y corazón. Vamos a traer refuerzos de jerarquía, potenciaremos a los juveniles y les daremos el rodaje que se merecen con la planificación adecuada. Queremos un Boca copero", expresó el candidato a presidente.

Cuando le consultaron sobre quién podría ser el entrenador del Xeneize en caso de ganar las elecciones, Ibarra, expresó: "Obviamente estamos trabajando. En los próximos días vamos a dar a conocer el nombre del futuro entrenador de Boca".

Mauricio Macri habló sobre su antigua gestión y disparó contra Riquelme

A continuación, tomó la palabra Mauricio Macri, candidato a vicepresidente 1°: "Es un día muy especial. Nunca soñé en volver a sumarme a la conducción del Club Atlético Boca Juniors que para mí ha sido y es algo muy importante en mi vida, mis afectos, mis emociones, en todo... Fueron 12 años increíbles y parece que fue ayer cuando salimos a caminar por Buenos Aires, por las peñas del Interior, con el sueño de recuperar la gloria perdida".

"Estuvimos 1° en el Ranking FIFA varias veces porque le ganamos a los mejores del mundo. ¿Por qué lo logramos? Porque hubo un conjunto de hombres y mujeres dispuestos a trabajar mancomunadamente, con humildad, con profesionalismo, con dedicación. Porque todos entendimos que era un honor estar en Boca, todos nos debíamos a Boca", continuó Macri.

"Con mucha tristeza, con tanto dolor que cuando Andrés (Ibarra) me dijo 'necesitamos que nos acompañes' yo no lo puedo dejar a Boca. No lo puedo abandonar a Boca, a la arbitrariedad, al autoritarismo, a la prepotencia... Porque por ese camino nuestro querido Boca no tiene futuro", explicó el expresidente de la República Argentina.

"Todo me duele porque, con mucho orgullo, yo fui a buscar a Juan Román Riquelme a las Inferiores de Argentinos Juniors, lo traje a Boca, junto con Bilardo lo hicimos debutar en Primera y no solo eso, después aprovechamos el conflicto que tuvo con Villarreal y lo trajimos devuelta. Y mucho me lo cuestionaron porque costaba muchísimo el contrato de Román. La verdad que acertamos porque, no solo fue el mejor campeonato de Riquelme en Boca, sino que ganamos la Copa devuelta", declaró Mauricio Macri.

"Pero eso ya hoy no está, no existe ese espíritu de cuerpo, ese respeto del día a día con los jugadores y con los socios. No entiendo cuando el dice que para él Boca es el patio de su casa y actúa como si fuese su casa. Y no, Boca es una de las instituciones deportivas más grandes del mundo, y todos debemos entender que estamos para Boca, en Boca hay que venir a dar, no a sacar", expresó Macri.

A continuación, Mauricio Macri disparó contra el hermano de Juan Román Riquelme: "Chanchi Riquelme nadie sabemos quién es, nadie lo votó al hermano de Román, y es el que maneja el club bajo las órdenes de Román. Y pasan todo tipo de cosas que no son las que sucedían históricamente en Boca y son las que hoy me han convocado acá. Boca necesita que le pongamos el hombro".

Cuándo hay elecciones en Boca

Los comicios se llevarán a cabo el próximo sábado 2 de diciembre y habrá alrededor de 98 mil socios habilitados para votar.

Aunque el club tiene alrededor de 350 mil socios, entre plenos y adherentes, no todos pueden votar. Solo están autorizados para ejercer su derecho al voto los socios activos con más de dos años de antigüedad. Los adherentes, que pagan la mitad de la cuota y están en espera para ascender a la categoría de socios plenos, no poseen este privilegio.