Riquelme rompió el silencio tras la derrota de Boca en la final de la Copa Libertadores: "Fluminense fue..."

A continuación, Riquelme, declaró: "Lo de los hinchas ya no sorprende. Somos el club más grande de Sudamérica por culpa de ellos. Nos hicieron vivir una experiencia inolvidable, estamos agradecidos por el cariño, no solo en Río sino en cada partido en la Bombonera. Queremos seguir mejorando como club y equipo, pero llevamos cuatro años que son una maravilla".

Por otra parte, el vicepresidente de Boca, expresó: "No te puedo decir que no tuve una charla con los jugadores, le agradecimos a ellos y al cuerpo técnico porque nos llevaron a la final y eso es maravilloso. Estamos acá para ilusionar a los hinchas con cada competencia. La Copa es lo máximo y la queríamos ganar. Tenemos que pensar en San Lorenzo, que tiene uno de los mejores entrenadores del país- Nuestro entrenador hasta el final de temporada va a ser Mariano, con Walter Picco y Morel. A Almirón le damos las gracias y le deseamos lo mejor".

Cuando le consultaron sobre la final, Juan Román, fue contundente: "Fue un partido que se arriesgó poco y tengo que felicitar a Fluminense porque fue un poquito mejor que nosotros, ganó merecidamente".

En relación a la expulsión de Fabra en la final de la Copa Libertadores, Riquelme, explicó: "En el fútbol pasan cosas. Para que el contrario meta un gol tiene que haber un error tuyo y viceversa. Si nos vamos a quedar mirando los errores en el fútbol, a los tres meses tenés que echar a todos. Hoy Frank llegó llorando al entrenamiento, bajó de su auto y pasó caminando llorando. Pasaron dos días... Él quiere mucho a nuestro club e hizo mucho por llegar a la final. Fue el mejor ante Racing y ante Palmeiras. La prensa se enamora de muchos jugadores, a veces de algunos nuestros, y eso es bueno, pero no miro el fútbol como ellos. Fabra fue fundamental en este tiempo. Ha hecho uno de los goles más lindos que vi en toda mi vida. Se equivoca como todos".

"Los chicos están todo el día hablando del partido del sábado. Estaban ilusionados, con mucha fe. Duele mucho, pero hay que aprender a aceptar cuando no te toca ganar, es el deporte más lindo del mundo. Nos quedan cuatro partidos que ojalá sean cinco porque si le ganamos a Estudiantes vamos a estar en otra final", expresó Riquelme, en relación al impacto que tuvo la derrota en el plantel.

"Hablé con todos después de la derrota, ellos son conscientes de que la ilusión era grande. Han logrado que mi mamá se suba a un avión y fuera a ver un partido, a mí nunca me fue a ver. Eso para mí es inolvidable. Demuestra que las cosas se están haciendo bien", continuó.

Además, Riquelme habló sobre los referentes del plantel: "Es maravilloso porque tenemos la suerte de que los hinchas quieran y estén contentos con los más chicos por los grandes. Cuando no se gana, las críticas van para ellos. Tomamos la decisión de darle tiempo a los chicos. Medina fue el primero que debutó, fue creciendo de a poquito, por ahí le costó, y este año disfrutó un montón. Antes no sucedía eso. Marcos (Rojo) estuvo tres días sin dormir y no le entraba en la cabeza que se perdía la final".